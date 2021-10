Dani Oțil, motivul pentru care a vrut să devină tătic! Gabriela Prisăcariu va amuți: „Eu am făcut copil ca să...”

In articol:

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au devenit părinți în urmă cu o lună de zile, atunci când pe lume a venit Luca Tiago, fiul celor doi.

Micuțul a devenit imediat universul celor doi proaspeți părinți, dar și ținta glumițelor prezentatorului TV. Nici imediat după ce a devenit tătic, vedeta nu s-a putut abține să nu facă tot felul de remarci hazlii la adresa bebelușului săi. Ba mai mult, în urmă cu doar puțin timp, în direct, Dani Oțil a spus și adevăratul motiv pentru care a vrut să aibă un copil. Iată toate dezvăluirile.

Dani Oțil [Sursa foto: Instagram]

Dani Oțil a dat tot din casă! De ce a vrut un bebeluș?!

Prezentatorul TV a spus tot adevărul în ediția de luni a emisiunii de matinal pe care o prezintă. Dani Oțil a dezvăluit în direct că motivul pentru care a vrut un copil este cât se poate de simplu. Mai în glumă, mai în serios, acesta a declarat că voia un copil al său căci voia să aibă pe seama cui să facă glume.

„Eu am făcut copil ca să fac mișto de el, credeți-mă, deja la baie când nu face pipi pe mine, acum e fan jet pentru că o să iau skijet când va fi mic. Băi nene, de la o așa distanță nici eu, bine, eu sunt și bătrân și sunt și cu prostata. Încerc să mă feresc de aceste apucături ale părinților nebuni, care da, se mai și plictisesc'', a declarat Dani Oțil, în direct, la Neazta cu Răzvan și Dani.

Dani Oțil [Sursa foto: Instagram]

Primele declarații ale lui Dani Oțil după ce a devenit tătic

Prezentatorul TV a fost emoționat peste măsură, iar pe rețelele de socializare a făcut publică o scrisoare dedicată fiului său nou-născut.

„Dragul meu "Cârcel" sau "Mâini de bătrânel",

Nu ma apuc acu sa iti scriu mult, pt ca am mai scris acu 10 ani o scrisoare si 6 milioane de români au vorbit doar despre asta o vară întreagă... Ți-aș compune un cântec, o poezie, cum fac alți tați mai talentați. Ar suna prost amândouă si nu vreau sa te fac de râs din prima zi de viață... Avem timp pt asta. Iti las rândurile astea aici, ca peste 10, 15 ani sa dai scroll juma de ora pana ajungi la postare si sa înțelegi starea noastră, cat de mult te-am dorit, dar si panica ce ne-a cuprins...

Dar, daca părinții mei, care au muls si vaca, au terminat si facultate s-au descurcat cu mine... Eu zic ca reușim ceva. As vrea sa fiu cu tine macar la fel de bun cum au fost ei cu mine. Tu ești fragil acum, dar promit sa te fac puternic si rezistent... Pt ca in scurt timp eu voi fi cel fragil (vârsta mea nu e de ședințe cu părinții ci cu bunicii).

Nu voi încerca sa te transform in rezultatul sumei frustrarilor mele sportive sau profesionale. Tu NU vei fi un Dani Otil mai bun. Tu vei fi tu. Bine... Cu doua medalii la Olimpiada din 2040...dar tu. Am sters următoarele 3 idei, pt ca orice scriu acum cu un nod in gât si cu o bere in nas... Suna a versuri de manele. Jur. Hai ca închei. Dar daca fumezi in liceu, vii acasă cu o urâtă belciugata sau nu iei bacul cu medie mare, sa stii ca deja am poze cu tine dezbrăcat si cu urme de caca.

P.S. Cand o sa afli de Spider-Man, Super Man, Bat Man... Sa stii ca Mama ta e super-eroul meu preferat”, a scris Dani Oțil pe rețelele de socializare.