Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu se iubesc indiferent de vârstă! Cu câți ani este mai mare prezentatorul TV

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu traversează cele mai frumoase momente din viața unui cuplu. Cei doi vor deveni părinți peste doar câteva luni, iar în aceste momente sun copleșiți de toate emoțiile posibile.

Prezentatorul TV și modelul se iubesc enorm și au o relație foarte frumoasă, pe care nu se sfiesc să o expună și în mediul onine, pe rețelele de socializare.

Cei doi s-au logodit în urmă cu mai bine de un an, dar au trecut repede de la statutul de logodiți la cel de...părinți. Ei bine, câteva luni îi mai depart de momentul în care își vor ține fiul sau fiica în brațe.

Cum au anunțat cei doi că vor deveni părinți

Dani Oțil a anunțat pe toată lumea că va fi tată în stilul său caracteristic, plin de umor. Mesajul său a fost transmis pe pagina de Instagram și a adunat zeci de mii de reacții.

„Pentru toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil. Pentru toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre. Pentru toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule. Pentru toți... hai ca am glumit...nu pentru voi... Ci pentru noi...o sa avem un copil Am decis sa spun aici, pentru ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede'', a scris Dani Oțil pe Instagram, în momentul în care a dat marea veste.

Logodnica lui, în schimb, pune un pariu cu toate doamnele și domnișoarele care de-a lungul timpului și-au exprimat invidia la adresa felului în care aceasta arată și vrea să le demonstreze că își va menține silueta trasă prin inel și formele voluptoase chiar și după ce își va aduce copilul pe lume.

„Am tot primit mesaje de genul: “sa te vad dupa ce faci un copil daca o sa mai arati asa!” Challange accepted! #babyloading'', a scris Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

Care este diferența de vârstă dintre Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu

Flacăra pasiunii dintre cei doi s-a aprins la finalul anului 2018, când au devenit oficial un cuplu. Nu mult timp a trecut, iar Dani Oțil a simțit că este nevoie să treacă la următorul nivel și a cerut-o în căsătorie chiar anul trecut. Cei doi au devenit logodnici, însă nunta nu s-a concretizat, poate și din cauza pandemiei de coronavirus. Totuși, cei doi nu au stat deloc degeaba, ci în urmă cu câteva săptămâni au anunțat că vor deveni părinți! Gabriela Prisăcariu este însărcinată în 16 săptămâni și s-a îngrășat doar 2 kilograme.

Cât despre diferența de vârstă, ei bine în cazul celor doi nici nu se simte, pentru că nu este nici foarte mare, dar cel mai important este că la ei în relație iubirea contează. Dani Oțil are 40 de ani, în timp ce frumoasa lui parteneră are 28 de ani, astfel între cei doi există o diferență de doar 12 ani.

