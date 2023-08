Dani Oțil și Gabriela Priscăriu au parte de o lună de miere cu peripeții! Ce li s-a întâmplat celor doi, la scurt timp după ce au ajuns în Grecia: „O să stăm dezbrăcați”

In articol:

Dani și Gabriela Oțil s-au căsătorit acum două săptămâni, iar recent au plecat și în luna de miere. Se pare că vacanța celor doi nu este lipsită de peripeții și au avut parte de o întâmplare care le-a stârnit amuzamentul.

Dani Oțil și soția lui, vacanță cu peripeții

Iată ce au pățit cei doi!

În urmă cu doar două săptămâni, Dani Oțil și Gabriela Priscăriu au devenit soț și soție și religios, iar recent au hotărât să plece și în luna de miere. Chiar dacă trebuia să fie o vacanță perfectă, cei doi nu au scăpat de micile inconveniente care se mai pot întâmpla.

Ca și destinație au ales Grecia și au decis să meargă cu avionul. Ei bine, proaspeții miri au ajuns la destinație, însă bagajele lor au rămas pe drum. Chiar dacă este o situație destul de neplăcută, prezentatorul TV a făcut haz de necaz pe internet și a stârnit amuzamentul celor care îi urmăresc.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: „Oamenii vomează în restaurant, pe balcoane”. Avertismentul unei românce care își petrece concediul în Bulgaria, la 4 stele- stirileprotv.ro

Citește și: Imagini rare cu Dani Oțil și fratele său, în copilărie. Cât de mult seamănă cei doi

„Știți ce este bine? Noi am ajuns în vacanță, dar bagajele noastre nu. O să stăm dezbrăcați, tot este luna de miere”, a spus Gabriela Oțil, pe Instagram.

Gabriela Priscăriu, pregătită de relaxare

Soția lui Dani Oțil povestea pe Instagram că au avut o perioadă agitată cu nunta, iar în această vacanță au în plan să se relaxeze, dar și să viziteze anumite zone turistice.

Gabriela a mărturisit că primul lucru pe care l-au făcut când au ajuns a fost să doarmă cât de mult au putut ei, însă a trebuit să se mai trezească să meargă să mănânce.

Citeste si: „De ce să nu mă recăsătoresc? Dar nu știu dacă o să se întâmple sau nu! Asta trebuie să îl întrebați pe Beni.” Dana Roba pare pregătită să își refacă viața- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte BAC 2023 Română sesiunea de toamna: S-a publicat baremul de corectare pe subiecte.edu.ro 2023!- stirilekanald.ro

Citeste si: BAC 2023- sesiunea de toamnă a început. Câți candidați s-au înscris- radioimpuls.ro

Citește și: Dani Oțil, reproșuri la adresa socrilor săi, de față cu toți invitații de la nuntă! Ce le-a spus prezentatorul TV chiar în ziua cea mare: „Puteau să nu o crească atât de mult”

„Deci pe vremuri când ajungeam într-o locație din asta superbă, suntem în Grecia, nu știam cum să mă schimb mai repede și să mergem să vizităm, să facem multe lucruri. Acum, după toată perioada asta super agitată, așa intensă și destul de grea tot ce vrei este să dormi. Eu i-am spus lui Dani că nu fac nimic altceva și am dormit amândoi de nu am știut pe ce planetă suntem. Cred că aș fi putut să dormim până mâine dimineață dar am zis totuși să ne trezim să mâncăm ceva”, a spus Gabriela Oțil pe rețelele de socializare.