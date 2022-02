Dani Oțil și Mihaela Rădulescu , luați în vizor de Andra și Măruță, pe vremea când formau un cuplu: "Bă, dar ce o fi văzut la piticul ăla?"

In articol:

Dani Oțil și Mihaela Rădulescu au format unul dintre cele controversate cupluri din lumea mondenă. Printre cei care și-au dat cu părerea despre relația lor s-au numărat și Andra și Cătălin Măruță, care nu s-au ferit să facă afirmații dure la adresa celor doi.

Citeste si: „Pumni, picioare, tot ce-a trebuit”. Dani Oțil, bătut cu bestialitate! Cum a scăpat prezentatorul TV din mâinile bătăușilor

Dani Oțil: "Am sesizat că se vorbește de noi"

Dani Oțil și Mihaela Rădulescu au primit numeroase critici de-a lungul celor șase ani de relație. Recent, în cadrul podcastului găzduit de Radu Țibulcă, prezentatorul TV a dezvăluit că nu numai cei de acasă, dar și colegii lui de breaslă au simțit nevoia să-și dea cu părerea despre cuplul pe care îl forma cu frumoasa brunetă.

Dani Oțil și Mihaela Rădulescu [Sursa foto: Captură tv]

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Rică Răducanu..- bzi.ro

El a povestit că la un moment dat, când au luat cina într-un restaurant, chiar Andra și Cătălin Măruță au făcut câteva comentarii răutăcioase la adresa lui și a fostei sale iubite: "Mi-aduc aminte de o scenă mișto. Eram la un restaurant pe Decebal și noi eram aici și Măruță cu Andra la o masă lângă. Erau deja împreună de ceva timp. Ne-am congratulat că știi cum e, starurile între ele… Ne-am salutat așa, de la distanță.

Citeste si: După ce Dani Oțil a stabilit numele celui de-al doilea copil, Gabriela Prisăcariu a dat vestea cea mare: „Însărcinată iar”

Mie nu-mi plac niciodată apropierile astea, ca găinile. O parte din acest grup, îți dai seama că nu eu cu Cătălin, s-au îmbrățișat. Mihaela a intrat în baie și noi toți așteptam la intrare. Vedeam prin geam discuțiile. Am sesizat că se vorbește de noi și era normal. Țin minte că a ieșit Mihaela și a zis: 'Băi, ce răutăcioși! Ăștia nu știau că sunt în baie și că-i aud.' Prima remarcă a fost: 'Bă, dar Mihaela e înaltă, dar ce-o fi văzut la piticul ăla?' Bine, au fost mai mult răutăți.", a povestit Dani Oțil, în cadrul podcastului amintit.

Dani Oțil [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce părere are Dani Oțil despre Andra?

Întrebat la rândul lui ce părere are despre Andra, după toată întâmplarea, Dani Oțil a declarat că o apreciază pe artistă, mai ales după ce a reușit să o cunoască personal în cadrul unui turneu: "Eu o iubesc pe Andra. Îmi place și profesional și personal, am fost în turneu împreună și mi-am dat seama că nu am cum s-o urăsc. Ăsta-i poporul.", a adăugat Dani Oțil.