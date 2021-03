Dani Oțil, tătic de băiat sau de fetiță?! Cum a răspuns prezentatorul TV când a fost întrebat: ”N-am făcut nimic, eu doar am stat”

In articol:

Dani Oțil și iubita lui, Gabriela, au dat vestea mult așteptată: vor deveni părinți! Celebrul prezentator de televiziune a dat vestea cea mare, ieri, în mediul online. Alături de o fotografie tare amuzantă, dar plină de emoție, Dani a publicat și un mesaj: ”Pentru toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil... Pt toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre... Pt toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule... Pt toți...hai ca am glumit...nu pt voi... Ci pentru noi...o sa avem un copil. Am decis sa spun aici, pt ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede”.

Dani și Gabriela trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mult timp! Vestea pe care a dat-o prezentatorul TV a emoționat întreg internetul. Fotografia a fost apreciată de mii de persoane, iar comentariile primite au fost doar de bine. Gina Pistol, de asemenea proaspătă mămică, le-a spus: „Sarcină ușoară! Să fiți bine”. Adina Buzatu, creatorea de modă, le-a urat: „Felicitări, să fie într-un ceas bun”.

În timp ce internauții au luat cu asalt Facebook-ul lui Dani și al Gabrielei cu astfel de mesaje: „ Doamne ajuta!!!! Sarcina usoara mamicii si un bebe sanatos/sanatoasa/ Felicitări vouă! Cu drag!/ Stiam eu! Sa va aduca fericire”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor.

Dani Oțil, primele declarații după ce a anunțat că va deveni tătic

Dani Oțil a fost felicitat de către colegii de emisiune, aceștia fiind foarte curioși de sexul bebelușului, care urmează să vină pe lume. Celebrul prezentator TV a recunoscut că știe dacă va fi băiețel sau fetiță, însă pentru moment vrea să țină secretul pentru el. Acesta a promis că va face public, la un moment dat, sexul copilului.

Răzvan: O să avem un nepoțel. Să fie într-un ceas bun.

Dani: Mulțumesc. Voiam să vă spun acum ceva timp, dar mi-a luat-o Smiley înainte. A scos o melodie și am și eu una, dar mai am două versuri la ea. În ziua de azi dacă nu faci ceva special, o statuie, nu există. Să mă felicitați când o să îl dau la facultate și nu o să fie un drogat, un tatuat, o vagaboantă. În fine, eu practic nu am făcut nimic, doar am stat.

Răzvan: Se știe deja sexul?

Dani: Da, se știe.

Ramona: E băiat sigur dacă el a stat. Așa știu eu.

Dani: O să vă spun și sexul peste o lună.