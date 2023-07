Daniel Balaciu susține că, de fapt, Dana Roba ar fi început scandalul, înainte să-și piardă cumpătul și să se năpustească asupra ei. Soțul vedetei a povestit cu lux de amănunte ce s-ar fi întâmplat în noaptea în care a băgat-o în spital

In articol:

Dana Roba a trecut prin clipe cumplite și se reface acum după bătaia cruntă pe care a încasat-o de la fostul ei soț, Daniel Balaciu. În fața autorităților, acesta a relatat cu exactitate ce s-ar fi întâmplat în noaptea când aproape și-a ucis soția cu mai multe lovituri de ciocan.

Bărbatul susține că, de fapt, scandalul l-ar fi pornit chiar bruneta, care în primă fază, l-ar fi lovit pe acesta cu o jucărie de lemn în cap.

Daniel spune, însă, că acesta a fost în legitimă apărare și doar a avut o reacție la agresiunea partenerei de viață. Mai mult decât atât, agresorul a mai precizat că nu știe cu ce și-a lovit soția și, totodată, că și-a dat seama de gravitatea situație atunci când a văzut-o pe femeie într-o baltă de sânge, moment în care ar fi sunat după ajutoare.

„Luni, 5 iunie, pe la 7 dimineața, m-a trezit soția să duc copiii la sat. Dana voia să fie liberă. Eu, având varicelă, i-am zis că nu vreau să merg, atunci mi-a băgat mana în gât, m-a scuipat pe față.

Văzând că devine tot mai agresivă, am luat copiii, apoi m-am dus la mama, pe la ora 10 m-am întors în apartamentul în care locuiam cu soția, moment în care Dana a fost foarte deranjată că am revenit și că nu am rămas cu copiii la părinți. Atunci a început să mă scuipe și să mă lovească cu o jucărie de lemn în zona capului și a mâinilor, iar eu am încercat să mă apăr. Când am văzut că nu se mai oprește, eu am luat un obiect ca să mă apăr și am început să o lovesc înapoi. Nu mai țin minte ce s-a întâmplat după. Am fost în legitimă apărare, soția fiind foarte violentă. Trebuie să menționez faptul că am început să conștientizez ce se întâmplă în momentul în care am văzut-o plină de sânge. În momentul acela am sunat la 112 și am chemat ambulanța. Nu-mi aduc aminte cu ce obiect am lovit-o pe soția mea, în acel moment eram convins că Dana ma poate omorî. Nu am intenționat niciodată să o lovesc și nu-mi aduc aminte ce s-a întâmplat atunci. Tot ce știu e că mi-a fost frică pentru viața mea. Dana era o fire foarte violentă, mai înaltă decât mine și foarte puternică. În cei 7 ani de relație, eu nu am lovit-o pe soția mea niciodată, în schimb ea m-a agresat de mai multe ori.”, a fost declarația lui Daniel Balaciu, făcută publică în cadrul emisiunii Acces Direct.

Reacția Danei Roba la mărturia fostului ei soț

Dana Roba, prezentă în direct prin intermediul unei transmisiuni video, a avut o reacție la mărturia soțului ei, spunând că fostul ei partener de viață are deja două declarații mincinoase, în acest caz.

Mai mult decât atât, bruneta a mai precizat că declarațiile bărbatului se contrazic, însă chiar și așa, deși acesta nu spune adevărul despre noaptea groazei, vedeta este convinsă că totul va ieși la iveală.

„El are doua declarații mincinoase, mai are una care o contrazice pe asta, iar minciuna are picioare scurte.”, a fost reacția Danei Roba, la declarați fostului ei soț, în cadrul aceleiași emisiuni TV.

