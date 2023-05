Daniel Buzdugan este gelos, chiar și după 20 de ani de căsnicie. Prezentatorul a vorbit deschis despre căsnicia lui: „N-ai cum”

In articol:

Daniel Buzdugan este unul dintre cei mai îndrăgiți oameni de radio din România. De-a lungul timpului și-a creat o carieră de succes și a adunat o mulțime de oameni care îl admiră și îi apreciază munca. Însă, de departe cea mai importantă realizare a celebrului om de radio rămâne minunata sa familie.

El și soția lui, Monica, sunt căsătoriți de 20 de ani.

Recent, Daniel Buzdugan a vorbit despre geloziile din relația sa și despre faptul că nu întotdeauna lucrurile merg ca pe roate, așa cum se întâmplă, de altfel, în oricare alt cuplu longeviv.

Care este secretul unei relații de succes?

Daniel Buzdugan se poate lăuda cu faptul că soția lui înțelege că, prin prisma meseriei sale, nu poate sta tot timpul acasă.

Îi acordă toată libertatea necesară și are încredere deplină în el, ceea ce face ca relația lor să fie una serioasă, bazată pe respect. Se pare că cei doi au găsit echilibrul perfect și reușesc să păstreze vie pasiunea, chiar și după două decenii de căsnicie.

„Faptul că e o fire spontană, foarte glumeață, e foarte haioasă, e o fire foarte veselă și îmi susține total activitatea. Adică, în meseria asta, trebuie să ai parte de echilibru, de înțelegere, să nu fii asfixiat, să nu fii încorsetat, să nu fii tot timpul întrebat: „Dar ce faci? Unde te duci?, că noi plecăm tot timpul. Într-un an de zile, dacă stăm 8 weekenduri acasă.(...)”., a spus îndrăgitul om de radio pentru viva.ro.

Daniel Buzdugan, totul despre căsnicia lui

Îndrăgitul prezentator recunoaște că este o fire geloasă, însă nu lasă acest lucru să îi afecteze căsnicia. Mai mult decât atât, acesta susține că este o formă de gelozie născută din foarte multă iubire.

„N-ai cum să nu fii gelos atunci când iubești. N-ai cum. Cine spune chestia asta înseamnă că se ascunde după deget sau nu iubește. Dar astea nu trebuie să devină o boală, că sunt persoane care, pur și simplu, numai asta văd, ceea ce e dezastru.”, a declarat jurnalistul pentru sursa menționată anterior.

În cadrul aceluiași interviu, Daniel Buzdugan a vorbit și despre micile dispute care apar între el și soția lui. Se pare că prezentatorul iubește ordinea și minimalismul, tocmai de aceea preferă să arunce unele lucruri din locuință. Cu toate acestea, astfel de certuri nu constituie o problemă reală pentru ei, iar conflictele „se termină repede”.

„Da, există, că ne certăm. Dar sunt certuri care, până la urmă, se termină repede. Pornesc de la faptul că mie îmi plac foarte mult minimalismul, simplitatea în casă și arunc tot felul de lucruri. Cutii, pungi, haine pe care nu le mai folosim, tot felul de chestii de prin bucătărie, pe care eu le consider în plus și se trezește că ajunge acasă, după ce am făcut curățenie, și îi lipsește o sită, îi lipsește nu știu ce ustensilă de bucătărie de stors, de curățat, de nu știu ce, pe care o folosește o dată la un an sau o dată la trei ani. Eu am filozofia asta: „Nu folosim, pa, la revedere! Nu aglomerăm. Nu îmi place aglomerația.”, a mai spus prezentatorul pentru aceeași sursă.