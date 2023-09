Daniel Buzdugan, mărturisiri surprinzătoare despre familia sa! Chiar dacă are un program încărcat, omul de radio renunță la contracte pentru a sta cu cei dragi: „Așa ceva nu se mai întoarce”

In articol:

Daniel Buzdugan este, fără îndoială, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați oameni de radio din țara noastră. De-a lungul anilor a reușit să-și construiască o carieră de succes în această îndustrie, bifând reușită după reușită.

Datorită carismei și sincerității de care a dat întotdeauna dovadă, a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt întotdeauna alături.

Dat fiind faptul că este întotdeauna prins cu o mulțime de proiecte, atât la radio, cât și nu numai, prezentatorul de radio așteaptă cu nerăbdare perioada vacanței, atunci când petrece timpul cu minunata sa familie.

Daniel Buzdugan, despre momentele petrecute alături de familia sa

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Daniel Buzdugan este un om extrem de activ datorită profesiei sale, fiind întotdeuna prins între proiecte și radio. Cu toate acestea, știe să jongleze între viața de jurnalist și cea de familie, motiv pentru care are o tradiție pe care o respectă cu sfințenie an de an. Mai precis, în fiecare vară alege să pună totul pe pauză și să își ia liber o lună și jumătate, chiar dacă primește numeroase invitații din partea festivalurilor sau a altor evenimente.

Se pare că pune întotdeauna familia pe primul plan, motiv pentru care preferă să petreacă timpul alături de cei dragi, la malul mării, destinația sa favorită.

„Eu, vara, o lună jumătate opresc tot. Deși am invitații să prezint tot felul de evenimente, nunți, festivaluri, team building-uri, renunț la tot și mă dedic naturii, familiei și mării, pentru că marea, pentru mine, vara, e o terapie.”, a mărturisit Daniel Buzdugan pentru Ciao.ro.

Daniel Buzdugan preferă să renunțe la contracte pentru a petrece timp alături de cei dragi

Fără doar și poate, Daniel Buzdugan are parte de numeroase contracte și primește foarte multe invitații pentru a participa la diverse evenimente. Cu toate acestea, preferă să se gândească întotdeauna la prezent, știind că momentele petrecute alături de familia sa nu se vor mai întoarce înapoi. Tocmai de aceea, de multe ori este nevoit să renunțe la unele invitații și asta pentru că, după cum spune chiar omul de radio, timpul petecut cu cei dragi nu poate fi cumpărat și nici recuperat.

Astfel încât, verile petrecute în compania membrilor familiei sale sunt cele mai frumoase și pline de amintiri de neuitat, pe care Daniel Buzdugan le prețuiește enorm.

„Îți dai seama că… știi cum… anii trec, te gândești la viitor și spui <<Băi, din sacul ăla de ani au mai rămas puțin și dacă nu fac așa un sacrificiu, sacrificiu în ghilimele, că ceea ce câștigi într-o lună jumătate nu poate fi cumpărat cu toți banii din lume>>. Așa ceva nu se mai întoarce, faptul că îți petreci o vară cu familia. Copiii cresc, la un moment dat, o să zică, <<nu mai venim cu voi în vacanță>>. Și atunci o să spui, <<păi, ce am făcut eu anii ăștia? Mi-am bătut joc de viața mea?>>”, a mai spus omul de radio pentru sursa menționată anterior.