Daniel Funeriu, despre greva profesorilor: "Revendicările salariale sunt legitime". Fostul ministru al Educației explică ce efecte va avea acest demers asupra elevilor | EXCLUSIV

Profesorii au intrat în grevă generală de luni.

Cadrele didactice solicită salarii mai mari pentru profesorii debutanții și angajații din învățământ, dar și majorarea salariului mediu la profesorii cu experiență. Reprezentanții Guvernului au făcut o serie de propuneri luni, însă acestea au fost refuzate de liderii de sindicat.

Greva profesorilor vine însă la final de an școlar, iar până acum Evaluarea Națională de la clasa a VI-a a fost amânată. Totodată, profesorii amenință că ar putea să îi lase pe elevi cu mediile neîncheiate. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu pentru a vedea ce impact va avea greva în rândul elevilor, dar și ce părere are despre revendicările cadrelor didactice.

Ce spune Dianel Funeriu despre greva profesorilor

Jurnaliștii WOWbiz.ro l-au întrebat pe fostul ministru al Educației ce părere are despre greva cadrelor didactice și cum vede revendicările pe care profesorii le au cu privire la salarii.

Daniela Funeriu spune că revendicările profesorilor sunt legitime și costul acestora ar ajunge la o sumă de 5 milioane de lei.

"Greva este legitimă. Revendicările salariale sunt legitime și ele ar costa 5 miliarde de lei anual, o sumă rezonabilă față de cât se risipește în România. Mai este însă un element esențial: puterea politică actuală nu are legitimitatea intelectuală pentru a vorbi profesorilor.

Probleme cu salariile au mai tot fost, dar acum profesorilor li s-a luat și perspectiva profesională. Munca lor nu mai este valorizantă social, li s-au luat instrumentele pentru a-și exercita autoritatea intelectuală în sala de clasă, s-a legiferat dictatura mediocrității.

Așadar nu este doar o problemă de salarizare, ci și una, mult mai profundă, legată de faptul că azi, nimeni din clasa politică nu are legitimitatea intelectuală pentru a vorbi profesorilor. 10 ani de România Educată a lui Iohannis ne-a adus profesori cu cuțitul la beregată și grevă generală. Cel mai răsunător și rușinos eșec prezidențial din istoria României", a explicat Daniel Funeriu, pentru WOWbiz.ro.

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației

Ce impact ar putea avea greva asupra elevilor din România

Daniel Funeriu este de părere că greva începută la data de 22 mai va avea efecte atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Acesta vor fi cu siguranță negative, iar dacă se ajunge la blocarea anului școlar, atunci media de la evaluarea națională și bacalaureat va fi echivalată cu cea de la clasă.

"Pe termen scurt un efect rău: dacă se ajunge la blocarea anului școlar, media la evaluarea națională și bacalaureat va fi echivalată cu media de la clasă, iar această generație va fi cunoscută ca generația care nu a dat examene, un lucru nedrept față de acești copii.

Pe termen lung e și mai grav: educația se bazează pe încredere, or acum constatăm că s-a distrus încrederea între profesori elevi și părinți. Va lua ani pentru ca aceste consecințe să dispară", a mai precizat fostul ministru al Educației.

Greva profesorilor [Sursa foto: FreePick.com]

Ce soluții există pentru criza din Educație

Daniel Funeriu este de părere că suplimentarea bugetului de salarii ar fi una dintre principalele soluții prin care România poate ieși din această criză. Dincolo de majorările de salarii, ar mai fi și oferirea unor perspective profesionale demne pentru cadrele didactice.

"Pentru părinți și elevi... meditațiile. 1) Suplimentarea bugetului de salarii cu 5 miliarde de lei. Adică o creștere cu 20%. Bani sunt, dar sunt risipiți de o putere politică ineptă.

2) Oferirea unei perspective profesionale demne prin dotarea profesorilor cu instrumentele profesionale necesare pentru a-și exercita autoritatea intelectuală și comportamentală la clasă.

3) Valorizarea socială a muncii profesorilor, inclusiv prin revenirea, în programa școlară, la fundamental: în loc să piardă vremea pentru materii de tot râsul, să se predea copiilor noștri română, matematică, limbi străine, științe, umanioare, arte și sport, nu să le umplem timpul școlar cu tot felul de materii inventate de minți crețe", a mai explicat Daniel Funeriu, pentru WOWbiz.ro.

Cum va afecta greva rezultatele elevilor la examenele naționale

Greva profesorilor are loc în perioada examenelor naționale și a Bacalaureatului, iar pauza vine oricum după anii de pandemie în care orele s-au desfășurat și online, dar și după o serie de vacanțe și săptămâni pline de activități. L-am întrebat pe fostul ministru al Educației dacă rezultatele elevilor vir fi afectate anul acesta de protestul inițial de cadrele didactice.

"Da, absolut. Presiunea pentru grevă nu mai este de la liderii sindicali, ci ea vine din cancelarii. Părinții sunt obligați să constate că profesorii au dreptate și, paradoxal, în covârșitoarea lor majoritate sunt solidari", a precizat Daniel Funeriu.

