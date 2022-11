Daniel Onoriu a vorbit cu ochii în lacrimi despre soția lui, în plin proces de divorț. Ce a spus despre Isabela, în fața camerelor de filmat: "Chiar plâng acum"

In articol:

Daniel și Isabela Onoriu au anunțat de curând că divorțează, după mai mulți ani de căsnicie. La scurt timp după ce vestea a apărut și în spațiul public, pilotul de raliuri i-a aruncat cuvinte dure soției lui. Ba mai mult, bărbatul s-a ales și cu un ordin de protecție împotriva lui, după o dispută mai aprinsă cu fosta lui parteneră.

Recent, însă, Daniel Onoriu a vrut să-și ceară scuze față de Isabela. Iată ce a spus cu ochii în lacrimi, în emisiunea Mirelei Vaida!

Daniel Onoriu, despre soția lui: "M-am îndrăgostit de ea înainte să o văd prima dată"

Daniel Onoriu a lăsat de înțeles că vrea să îngroape "securea războiului" și să facă pace cu cea care îi este încă soție. Deși recunoaște că i-a adresat mai multe injurii Isabelei în momentele în care s-au certat, pilotul de raliuri susține că nu ar putea să-i facă vreodată rău acesteia: "Chiar plâng acum. E o poveste dintre doi oameni, noi ne-am cunoscut pe Facebook. M-am îndrăgostit de ea înainte să o văd prima dată. A doua zi ne-am văzut. E adevărat că am jignit-o și am spus despre intimitățile noastre. Am stat 55 de zile în comă, nu mai am mușchi, sunt vai de mama mea. Eu aș putea să fac rău?", a declarat Daniel Onoriu cu ochii în lacrimi, în emisiunea Mirelei Vaida.

Și Isabela Onoriu a intervenit în direct, prin legătură telefonică, după ce soțul ei a vorbit despre relația lor. Ea a ținut să menționeze că nu mai există nicio șansă de împăcare cu pilotul și că acesta reprezintă un capitol închis în viața ei.

Cât despre scandalul divorțului și ordinul de protecție pe care l-a cerut împotriva bărbatului, Isabela a declarat că lasă justiția să își facă treaba: "Nu aș vrea să vorbesc foarte mult despre acest subiect. Este un capitol închis pentru mine Daniel. După cum știți s-a dat acest ordin mai devreme și nu am nimic de comentat. Vă rog frumos să-mi respectați această decizie și nu vreau să vorbesc despre acest subiect. Lăsăm justiția să-și facă treaba. Categoric nu, categoric nu. (n.r. nu mai există nicio șansă de împăcare între ei). Drept dovadă, acest ordin s-a dat. Nu vreau să comentez, dar ordinul de protecție s-a dat în urma unor dovezi.", a declarat Isabela Onoriu, în emisiunea Mirelei Vaida.

