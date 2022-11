Daniel Onoriu, arestat preventiv după ce a încălcat ordinul de restricție! Anunțul făcut de autorități

In articol:

Noi detalii în cazul lui Daniel Onoriu! După ce a încălcat ordinul de restricție, fiind reclamat de fosta sa soție, Isabela, oamenii legii au dispus măsura arestului preventiv pentru pilotul de curs, pentru o perioadă de 30 de zile.

De precizat este că, în urmă cu două zile, bărbatul a urmărit-o prin oraș pe fosta parteneră de viață, încercând ulterior să pătrundă în locuința acesteia, Isabela anunțând de îndată poliția.

Autoritățile au sosit imediat la fața locului și, la momentul respectiv, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore în cazul bărbatului.

Ieri, pe data de 12 noiembrie, instanța a dispus arestarea preventivă a lui Daniel Onoriu, pentru o perioadă de 30 de zile, conform informațiilor oferite de autorități.

"La data de 10 noiembrie 2022, în jurul orei 22.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 5 au fost sesizați prin 112, de către o femeie, cu privire la faptul că, în aceeași zi, soțul său a încălcat ordinul de protecție, emis de instanță, împotriva sa. La fața locului s-a deplasat cu operativitate un echipaj de poliție care l-a depistat pe bărbat, în apropierea locuinței persoanei vătămate. Acesta a fost condus la sediul secției, însă, având în vedere starea de agitație pe care o manifesta a fost transportat cu un echipaj SMURD la o unitate spitalicească în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. La data de 11 noiembrie 2022, au fost continuate cercetările în cauză, bărbatul fiind condus la audieri, iar din probatoriul administrat, a rezultat că acesta a încălcat în repetate rânduri ordinul de protecție. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încălcare a ordinului de protecție, amenințare și violare de domiciliu.În cursul acestei zile, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile", au transmis polițiștii într-un comunicat oficial.

Daniel Onoriu o acuză pe Isabela de infidelitate

Daniel Onoriu susține că încă soția sa, Isabela, ar fi început o relație cu un alt bărbat încă de când pilotul se afla în comă. Ei bine, însă, nu doar că este sigur de această informație, ci și cunoaște mai multe detalii despre bărbatul care ar fi intrat în viața Isabelei cu câteva luni în urmă.

Citește și: Isabela Onoriu se teme pentru viața sa: „Primesc zilnic tot felul de amenințări cu moartea”! A obținut un ordin de restricție pe numele lui Daniel Onoriu. Prima reacție a pilotului

”Vreau să scap cât mai repede de ea. Vreau să divorțez cât mai repede. Nu am mai încercat de niciun fel să mai iau legătura cu ea, eu am fost plecat în Spania câteva zile. Ea a vorbit cu fiul meu acum o săptămână, fiul meu a înregistrat-o și ea a recunoscut că are iubit, iar acum și-a făcut ziua de naștere la Lacul Como din Italia cu noul iubit, ea nu e încă divorțată, dar are un nou iubit, un băiat din Bacău care vinde mașini”, a spus Daniel Onoriu, conform SpyNews .

Isabela și Daniel Onoriu