Daniel Onoriu, de urgență la spital! Pilotul a ajuns în scaun cu rotile la camera de gardă! Reacția ireală a unui medic când l-a văzut așa: „I-am zis că nu pot să stau în picioare! Vorbea urât”

Daniel Onoriu a văzut moartea cu ochii la sfârșitul anului trecut. După operația de micșorare a stomacului, pilotul a stat în comă 55 de zile, din cauza unei hemoragii interne.

Minunea de a își reveni s-a întâmplat în ianuarie, atunci când Onoriu a fost externat și s-a reîntors în sânul familiei, urmând să se recupereze treptat.

Daniel Onoriu, de urgență la spital! Pilotul a ajuns în scaun cu rotile la camera de gardă [Sursa foto: Facebook ]

Daniel Onoriu, scandal monstru la un spital din București

Acum, însă, deși starea sa de sănătate părea că se îndreaptă, Daniel Onoriu a ajuns, din nou, pe mâna medicilor.

În cursul nopții de joi, chiar la miezul nopții, Daniel și mătușa sa, Rebeca Onoriu, se aflau în oraș pentru a lua masa, moment în care pilotului i s-a făcut brusc rău.

Speriată, Rebeca l-a transportat la spitalul unde a stat aproape două luni în comă, acolo unde a și avut loc un scandal monstru.

”Ca niciodată, mi s-a făcut foame! Am sunat-o pe mătușa mea și m-am dus la ea acasă! Ne-am dus în oraș și ne-am oprit la o shaormerie. Am vrut sa mănânc două guri, că mai mult nu pot. Cum stăteam la coadă, dintr-o dată mi s-a făcut rău. Dar rău de tot, îmi venea sa leșin, eram palid. Rebeca s-a speriat, s-a dus să ia mașina, m-a luat alt băiat că mi-era rău, îmi venea să cad pe jos. Am ajuns la spital, s-au comportat frumos unii medici, dar alții s-au comportat ca neprofesioniștii. Au venit și mi-au zis că trebuie să facem perfuzii. Eu le-am zis: vă rog frumos, am stat în comă, am făcut mii de injecții, am fobie! Am zis că plec acasă și ei au zis: pleacă!”, a declarant Daniel Onoriu, notează Click.

Traumatizat de statul în spital, dorind să plece acasă, sperând că își va reveni, Daniel Onoriu nu a apucat nici să părăsească unitatea medicală. Din nou, în fața familiei, pilotul a avut nevoie de ajutor. Astfel că s-a întors de unde a plecat, de data aceasta într-un scaun cu rotile.

”Când am ieșit din spital, m-am întâlnit cu Rebeca, cu mama și cu fi-mea Andreea. Erau trup și suflet lângă mine, dar mi s-a făcut iarăși rău. L-am rugat pe bodyguard să aducă scaunul cu rotile. M-au dus iar în spital”, a mai sportivul.

Doar că a două apariție în fața medicilor de la Urgențe s-a lăsat cu scandal. Onoriu susține că un cadru medical tânăr i-a vorbit foarte urât, ba chiar îi acuză comportamentul pe care l-a avut față de el, un bolnav ce avea nevoie de îngrijiri medicale.

„Acolo în spital, m-a pus un doctor pe scaun și vine un rezident și-mi zice: <<bă, băiatule, ce cauți tu pe patul de spital?>> Un puști de vreo 25-30 de ani, care mi-a zis exact așa:«Ce cauți pe scaun? Da-te jos imediat !» Vreau să-i fac reclamație! S-a luat de mine, s-a comportat foarte urât. Eu i-am zis că nu pot să stau în picioare! Vorbea urât și am zis că vreau să plec și am plecat!”, a mai spus nepotul regretatei Gabi Luncă.

În ciuda celor întâmplate, Onoriu le mulțumește medicilor care l-au readus la viață, dar vrea ca cel care acum l-a supărat să răspundă pentru comportamentul său, spune el, neadecvat.

„Mulțumesc tuturor medicilor pentru că a lucrat Dumnezeu prin mâinile lor, dar acel medic trebuie tras la răspundere! Nu așa se comportă un medic cu un om bolnav!”, a mai spus Daniel Onoriu.