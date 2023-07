Daniel Onoriu este din nou liber, după 8 luni de arest la domiciliu: „Simțeam că nu mai scap” Ce a făcut fostul pilot imediat după ce a primit vestea cea mare

In articol:

După mai bine de jumătate de an, Daniel Onoriu poate să vadă din nou soarele pe cer. În urma ultimei contestații depuse, fostul pilot de curse a primit o veste îmbucurătoare: este liber din nou.

Conform deciziei luată de Judecătoria București, fostului pilot i s-a retras măsura arestului la domiciliu, fiind acum înlocuită cu un control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

”Solutia pe scurt: În baza art. 425 ind.1 alin. 7 pct.2 lit.a C.proc.pen. rap. la art. 205 C.proc.pen. admite contestația formulată de inculpatul ONORIU DANIEL CĂTĂLIN împotriva încheierii din data de 22.06.2023 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 București. Desființează încheierea contestată și, rejudecând:. În baza art. 348 alin. 2 C.proc.pen. rap. la art. 207 alin.7 C.proc.pen. şi art. 242 alin. 2 C.proc.pen., înlocuirea măsurii arestului la domiciliu luată față de inculpatul ONORIU DANIEL CĂTĂLIN, cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile începând cu data de 30.06.2023”, se arată pe Portalul Instanțelor de Judecată.

Daniel Onoriu este din nou liber, după 8 luni de arest la domiciliu [Sursa foto: Facebook ]

Daniel Onoriu a scăpat de arestul la domiciliu

În fața unei asemenea victorii, precum o consideră el, căci tânjea după libertate, Daniel Onoriu spune că îi este recunoscător judecătoarei care i-a dat crezare.

De această dată, fostul pilot declară că s-a comportat În fața instanței exact așa cum a simțit, a și plâns, iar în cele din urmă, empatia judecătoarei l-a ajutat.

”Avocații mei îmi ziceau să spun că regret, niște cuvinte simple, dar simțeam că nu sunt ascultat, de data asta am vorbit ce am vrut eu, am făcut-o de capul meu, am dat de o doamnă judecător, să fie Binecuvântată de Dumnezeu, m-a ascultat, avea un chip de om blând. Am început să plâng, simțeam că nu mai scap în viața mea”, a spus Daniel Onoriu, conform Spynews.

Însă, după ce a părăsit tribunalul, până la a primi vestea cea mare, Daniel Onoriu spune că s-a închis din nou în casă.

Dar situația s-a schimbat imediat ce avocații l-au înștiințat cu privire la starea sa. Astfel, liber fiind, Daniel Onoriu spune că imediat a luat Bucureștiul la pas, dornic să vadă lumea, dar și să se miște, căci avea nevoie după ce a stat în comă, iar apoi 8 luni închis în casă.

A făcut mișcare, s-a plimbat mult, s-a întâlnit cu mulți dintre prietenii lui, a mers la terase și a ajuns și la biserică, acolo unde spune că i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru a doua șansă la viață și pentru libertate.

”Am avut pe la ora 8 întâlnirea la instanță, am ajuns pe la 10 jumătate acasă și m-am pus să dorm, am avut emoții toată noaptea, m-am culcat și am dormit până la ora 16, iar când m-am trezit am văzut o grămadă de apeluri de la avocați și am sunat și mi-au zis că sunt liber. Eram fericit la maxim. M-a sunat și polițistul să mă duc să-mi iau buletinul și mi-a zis că sunt liber, m-a luat prin surprindere. Am început să vorbesc cu prietenii, cu familia, am ieșit la vreo 10 terase și restaurante și m-am întâlnit cu foarte mulți prieteni. Am mers și la biserici să mă rog, după am fost de la Piața Presei Libere până în Băneasa pe jos acasă, eu am avut mușchii atrofiați. N-am înțeles de ce în acest timp judecătorii nu m-au lăsat să ies acasă pe propria mea terasă”, a mai spus fostul pilot.