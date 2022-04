Daniel Onoriu i-a dat în judecată pe medicii din Turcia: „Procesul nu va fi unul ușor”. Cum evoluează starea sa de sănătate

In articol:

Daniel Onoriu a trecut cu brio peste cea mai mare cumpănă din viața lui. La finalul anunlui trecut a decis să meargă în Turcia, acolo unde a efectuat o operație de micșorare a stomacului. La scurt timp după ce a ajuns în România au început și problemele lui.

A început să vomite sânge și a avut și o hemoragie internă, așa că a ajuns de urgență la Spitalul Floreasca, unde a stat internat mai bine de 100 de zile dintre care 55 în comă indusă. Medicii au făcut eforturi uriașe pentru a-i salva viața, ba chiar consideră o minune că și-a revenit. Se pare că cei care l-au operat în Turcia i-au perforat o venă de la ficat, iar asta aproape că l-a ucis.

Acum, la mai aproape 2 luni după ce a ieșit din spital, Daniel Onoriu a decis să-i acționeze în judecată pe cei care i-au făcut operația de micșorare a stomacului. Soția fostului pilot de raliuri a dezvăluit că avoctul lor a depus deja plângerea la Parchet și e conștientă că procesul nu va fi deloc unul simplu. Cât despre starea de sănătate a partenerului ei de viață, se pare că se înmunătățește de la o zi la alta.

„Procesul nu va fi unul ușor. Avocatul Daniel Gaspar a introdus plângere la Parchet. Nu am cerut încă daune. Urmează! Slavă Domnului, Daniel este mai bine, sunt progrese vizibile de la o săptămână la alta”, a declarat Izabela Onoriu, soția pilotului, pentru click.ro.

Daniel Onoriu: „Ș i-au dat seama că aveam probleme și au ascuns, ca să mă opereze, ca să îmi ia banii”

Acesta a les Turcia pentru că era sigur că operația pe care o voia el va fi un succes. Din nefericire, nu a fost deloc așa. El îi acuză pe medicii care l-au operat că știau că ceva nu este în regulă cu el, dar pentru bani au decis să-l bage oricum în sala de operații.

„M-am lăsat de curse, aș fi vrut să mă reapuc anul ăsta, dar acuma nu mai pot. Fizic, abia pot să merg. Am fost de foarte multe ori în Turcia, spitalele sunt altfel decât la noi, dar uite că eu am avut ghinion. Cred că și-au dat seama că aveam probleme și au ascuns, ca să mă opereze, ca să îmi ia banii

(...)Eu am avut 114 kilograme înainte de operație. Am avut prieteni care au avut și 140-150. Au făcut operație ca să slăbească. M-au încurajat. Și am făcut operația și uite că din toți oamenii pe care îi cunosc, tocmai mie mi s-a întâmplat să stau 55 de zile în comă și peste 100 de zile internat în spital. Voiam eu, pentru mine, eu am fost sportiv, nu mă suportam gras, nu îmi plăcea de mine”, a declarat Daniel Onoriu la un post de televiziune.