Daniel Onoriu, înșelat de Isabela? Fostul pilot spune că încă soția sa iubește un alt bărbat de când el era în comă: „Ea era sigură că eu o să mor”

In articol:

Mariajul fostului pilot a ajuns în atenția opiniei publice cu ceva timp în urmă, atunci când chiar el anunța pe rețelele de socializare că se desparte de Izabela.

De atunci vremea a trecut, dar cei doi nu au ajuns la un numitor comun, ba chiar se află acum la cuțite.

Astfel că, acum fostul pilot de curse spune că nu a mai luat deloc legătura cu Isabela și asta pentru că-și dorește să divorțeze cât mai repede, mai ales că ea are deja un alt iubit.

Citește și: Daniel Onoriu și-a prezentat viitoarea soție. Cine este, de fapt, misterioasa femeie: „Promit public că nu te voi înșela”

Daniel Onoriu, înșelat de Isabela [Sursa foto: Facebook]

Isabela Onoriu s-ar iubi cu un tânăr din Bacău

Conform spuselor sale, Isabela i-ar fi recunoscut fiului său, care a și înregistrat-o, că se iubește cu un tânăr din Bacău.

”Vreau să scap cât mai repede de ea. Vreau să divorțez cât mai repede. Nu am mai încercat de niciun fel să mai iau legătura cu ea, eu am fost plecat în Spania câteva zile. Ea a vorbit cu fiul meu acum o săptămână, fiul meu a înregistrat-o și ea a recunoscut că are iubit, iar acum și-a făcut ziua de naștere la Lacul Como din Italia cu noul iubit, ea nu e încă divorțată, dar are un nou iubit, un băiat din Bacău care vinde mașini”, a spus Daniel Onoriu, conform SpyNews.

Citeste si: Hoții seifului lui Culiță Sterp au fost prinși! Mama Geta i-a dat pe mâna Poliției- kfetele.ro

Citeste si: S-a trezit din comă după 12 ani, însă primele cuvinte au îngrozit familia și medicii. Ce a spus tânărul- bzi.ro

Mai mult decât atât, șirul declarațiilor bombă făcute de Onoriu continuă. Conform acestuia, Isabela s-ar fi îndrăgostit de actualul iubit, în vârstă de 29 de ani, de pe vremea când fostul pilot se afla în comă.

Așa, notează el, și-a dat seama cât de mult l-a iubit Isabela, mai ales că, subliniază Daniel Onoriu, de când s-au despărțit, femeia i-ar fi pus și proprie pe o sumă mare de bani, ceea ce-l face să creadă că ea a stat lângă el doar pentru bani.

”Dacă ea a ales așa, n-am ce să-i fac. Ea e cu el încă de când eram eu în comă, mi-au spus niște prieteni, ea în loc să aibă grijă de mine era cu ăsta, m-a înșelat. E posibil să-l iubească, să se fi îndrăgostit de el, dar el săracul are un handicap, își dă ochii peste cap, a făcut un accident cu mașina, nu înțeleg ce-i place ei la băiatul ăsta, el are 29 de ani, dar dacă ea a ales așa, atunci să fie sănătoasă. Ea mi-a pus și poprire pe conturi, că vrea să-mi ia bani, mi-a cerut 100.000 de euro, se vede că a stat cu mine pentru bani”, a mai zi fostul pilot de curse.

De asemenea, se pare că bărbatul alături de care ar trăi acum Isabela nu ar fi un străin, căci el și Onoriu se cunosc de ceva vreme.

În trecut au fost împreună în Egipt, în vacanță, apoi, când campionul a zăcut pe patul de spital, băcăuanul ar fi consolat-o pe Isabela până când s-ar fi îndrăgostit. Iar acum, drept dovadă că sunt împreună, spune Onoriu, cei doi ar fi bifat și o vacanță în doi, în Italia.

”Eu pe el l-am cunoscut în Egipt, el era cu iubita lui și eu Isabela, iar eu când am stat atât în comă, el o consola, o suna aproape zilnic, era o cunoștință. El o consola că lasă că-și revine, dar ea era sigură că eu o să mor și rămâne cu averea. Ei din vorbă în vorbă s-au împrietenit, iar acum au mers în Italia, își dau love la poze, nu se poate să te duci în Italia la Lacul Como în aceeași zi, e ceva. Dar nu mă doare, să fie sănătoasă”, a mai zis Daniel Onoriu.

Citește și: Isabela Onoriu, hotărâtă să rupă orice legătură cu Daniel Onoriu. Soția pilotului a cerut divorțul în instanță

Astfel, în urma evenimentelor petrecute cu Isabela, încă soția sa, Daniel Onoriu așteaptă o minune ce nu are legătură cu ea: aceea de a fi iertat de prima sa soție.

Fostul pilot spune că cea mai mare dorință a sa acum este să se împace cu mama copiilor săi și să formeze iar o familie unită ca altădată.

”Eu sper din tot sufletul meu să mă ierte mama copiilor mei, să mă împac cu ea, să îi creștem frumos împreună, poate ne fac niște nepoței”, a mai zis Daniel Onoriu.