Daniel Onoriu, la un pas de sinucidere? Prima reacție a fostului pilot, după ce medicii au ajuns de urgență la el acasă: „Mi-a fost rău”

Daniel Onoriu se află în arest la domiciliu după ce a încălcat ordinul de restricție solicitat de fosta sa soție. Pilotul de raliu se află deja în a opta lună de arest, însă acum ceva s-a întâmplat la el acasă.

Deși este arestat în confortul casei sale, Daniel Onoriu a declarat că nu mai suportă condițiile aspre ale arestului la domiciliu.

„Stau închis între patru pereți! Nici în grădină nu mă lasă să ies!“

Nu are voie să iasă nici în curte, deși, spune el, în cele 34 de zile cât a stat în arestul central a aflat că toți cei reținuți la domiciliu stau bine mersi la aer.

Motiv pentru care, crede el, a ajuns acum să aibă probleme de sănătate, ceea ce l-a și făcut să apeleze la numărul unic de urgență 112.

„ Am chemat Salvarea pentru c ă mi s-a f ă cut r ă u. Sunt singurul arestat din Rom â nia, care nu are voie sa stea la aer î n curtea lui personal ă!

Locuiesc în B ă neasa î ntr-un apartament la parter ș i am o teras ă de 100 mp, dar nu m ă las ă s ă ies nici m ă car 30 minute, asta î n timp ce to ț i aresta ț ii, pe care i- am cunoscut c â t am stat 34 de zile î n arestul central, stau bine merci c â t vor ei î n cur ț ile sau terasele lor, ” a declarat Daniel Onoriu, consternat pentru Click!

A vrut pilotul să se sinucidă?!

Pe lângă lipsa aerului proaspăt, se vehiculează că, de fapt, medicii au ajuns acasă la fostul pilot pentru că acesta ar fi încercat să se sinucidă.

Lucru pe care el îl neagă cu vehemență, scoțând în evidență că problemele sale au legătură doar cu condițiile la care este supus de oamenii legii.

„ Nu în ț eleg de unde prostia asta cu sinuciderea?! Mi-a fost r ă u ș i at â ta tot! Mi-au mai dat 30 zile! Am intrat î n a 8-a lun ă de arest la domiciliu, plus 34 de zile arestat î n pu ș c ă rie! Eu de ce sunt atât de pedepsit?! Gre ș eala mea a fost c ă am î nc ă lcat un ordin de restric ț ie, pe care î l recunosc ș i î l regret, dar l-am înc ă lcat pentru c ă î n momentul acela o iubeam din toat ă inima mea pe so ț ia mea. M-am dus la ea acas ă s ă -i spun c ă o iubesc ș i c ă vreau s ă ne continu ă m via ț a î mpreun ă a ș a cum am fost aproape 6 ani! ”, a mai declarat Daniel Onoriu.

Anul trecut, pilotul de raliu a scăpat ca prin minune cu viață, după ce a stat 55 de zile în comă la spital, în urma unei operații de gastric sleeve suferită în Turcia.