Daniel Onoriu, mesaj acid pe internet! Cine l-a scos din minți pe pilotul de raliuri: „E dedicat râsurilor de oameni. Nu o mai căutați cu mine”

In articol:

Daniel Onoriu este foarte activ pe rețelele de socializare și nu ratează niciun moment să poarte diferite discuții cu persoanele care îl urmăresc. Recent, fostul pilot de raliuri a postat în mediul online un mesaj destul de acid în care face referire la niște oameni pe care i-a ajutat, iar mai apoi l-au vorbit pe la spate.

Daniel Onoriu, mesaj tranșant pe internet

Iată ce a avut de zis!

Daniel Onoriu a hotărât să ia o decizie radicală în viața lui, mai exact să renunțe la acele persoane care, spune el, nu au ce să mai caute în preajma lui. Pilotul a postat un mesaj tranșat pe Tik Tok despre niște oameni pe care i-ar fi ajutat la un moment dat, iar mai apoi l-au lăsat baltă.

Citește și: Daniel Onoriu este din nou liber, după 8 luni de arest la domiciliu: „Simțeam că nu mai scap” Ce a făcut fostul pilot imediat după ce a primit vestea cea mare

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Cerșetorii care fac 600 de euro zilnic, iar la finalul zilei pleacă cu un Mercedes metalizat, au invadat un oraș- stirileprotv.ro

„Mesajul ăsta e dedicat râsurilor de oameni care sunt și au fost râsuri de oameni toată viața lor! Aveți idee cam câte femei milionare am avut eu la viața mea, pe lângă fane, ospătărițe, motocicliste sau mai știu eu ce categorii de femei, patroane de restaurante, cliente care au cumpărat apartamente de sute de mii de euro de la mine, cu funcții de directori sau patroane cu bani mulți. Niciuna dintre ele nu mi-a plătit niciodată nici măcar o cafea pentru că sunt demn și mândru, dar și cel mai orgolios om din lume. Mă simt înjosit să-mi ia mie o femeie vreun cadou sau să-mi plătească ceva, orice. Am avut toată viața mea bani mulți, dar au fost și vremuri când nu am avut, m-am dat jos din Lambourghini sau Porche de sute de mii de euro și m-am urcat în Dacia amărâtă. M-am dat jos de pe motociclete preparate maxim, adică scumpe, și m-am urcat pe scooter. Toată viața mea am plătit mese, v-am scos în lumea bună sau v-am dat mașinile mele să vă răcoriți, v-am dat până și femei pentru că știu să le vrăjesc, iar voi mă bârfiți ”, a scris Daniel Onoriu pe TikTok.

Postare Tik Tok Daniel Onoriu [Sursa foto: TikTok]

Daniel Onoriu a fost generos cu oamenii din viața lui

Daniel Onoriu a ținut să precizeze în încheierea mesajului că nu a plecat niciodată capul în fața nimănui. Pilotul de raliuri le-a cerut persoanelor care l-au deranjat să nu îl mai caute niciodată.

Citeste si: „Toată lumea se ceartă în cupluri, toți! Eu l-aș întreba ce ar face dacă fiicei sale i-ar face cineva asta. I-ar plăcea să îi facă lui fiică-sa așa ceva?” Ce a făcut Daniel Balaciu în timp ce o lovea fără milă pe Dana Roba- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: O nouă audiere în cazul accidentului teribil de la 2 Mai/ Avocat: ”Declarațiile familiilor tinerilor decedați sunt șocante, ceva îngrozitor”- stirilekanald.ro

Citeste si: Claudette Dion, noi vești proaste despre starea de sănătate a cântăreței Celine Dion: "Are spasme care nu pot fi controlate"- radioimpuls.ro

Citește și: Daniel și Isabela Onoriu, din nou față în față. De ce vor ajunge de această dată în instanță cei doi soți: ”Chiar mă deranjează”

„Nu am fost niciodată smardoi, dar nici nu am lăsat capul jos în fața nimănui niciodată, așa că nu o mai căutați cu mine și vedeți-vă de viața voastră de oameni mici ce sunteți. Uite că mă și semnez: Daniel Onoriu”, a adăugat el.