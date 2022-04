Daniel Onoriu, prima apariție la TV după ce a ieșit din comă! Aproape că nu îl mai recunoști: „Și-au dat seama că aveam probleme și au ascuns”

In articol:

Daniel Onoriu a trecut peste cea mai mare cumpănă din viața lui. Problemele sale de sănătate au început la finalul anului trecut când, după reîntoarcerea din Turcia, acolo unde a efectuat o operație de micșorare a stomacului, a început să se simtă rău și să vomite sânge.

A ajuns de urgență la spitalul Floreasca din Capitală, unde a rămas internat până la începutul lui marie 2022. A stat peste 100 de zile internat, dintre care 55 în comă indusă. În tot acest timp medicii au făcut eforturi uriașe pentru a-i salva viața, după ce o altă echipă medicală din străinătate aproape i-a curmat-o.

Pilotul de raliuri a apărut pentru prima oară la televizor, după ce și-a revenit și a declarat că medicii care l-au operat ar fi știut de problemele lui de sănătate, însă au ascuns totul pentru a-i lua banii. Daniel Onoriu a început procesul de recuperare, însă mai are cale lungă până când se va pune pe picioare.

„M-am lăsat de curse, aș fi vrut să mă reapuc anul ăsta, dar acuma nu mai pot. Fizic, abia pot să merg. Am fost de foarte multe ori în Turcia, spitalele sunt altfel decât la noi, dar uite că eu am avut ghinion. Cred că și-au dat seama că aveam probleme și au ascuns, ca să mă opereze, ca să îmi ia banii”, a declarat Daniel Onoriu la un post de

televiziune.

Daniel Onoriu [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: Fiica lui Florin Salam, Betty, și-a făcut prima intervenție estetică: „Aleg să am grijă de mine”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Daniel Onoriu, despre operația care aproape l-a ucis: „ Voiam eu, pentru mine, eu am fost sportiv, nu mă suportam gras”

Fostul pilot de raliuri povestește că nu se mai suporta în propria piele și li-a dorit o schimbare drastică. Avea oameni în jurul său care, din dorința de a slăbi, au apelat la acestă procedură estetică, care pentru ei a fost un real succes. Astfel că a prins curaj, însă ghinionul s-a ținut după el.

Citeste si: Daniel Onoriu face progrese. Care este starea pilotului de raliuri, la o lună de la externare: "Își dă curaj singur"

„Eu am avut 114 kilograme înainte de operație. Am avut prieteni care au avut și 140-150. Au făcut operație ca să slăbească. M-au încurajat. Și am făcut operația și uite că din toți oamenii pe care îi cunosc, tocmai mie mi s-a întâmplat să stau 55 de zile în comă și peste 100 de zile internat în spital. Voiam eu, pentru mine, eu am fost sportiv, nu mă suportam gras, nu îmi plăcea de mine”, a mai explicat fostul pilot de raliuri.

Citeste si: Daniel Onoriu a împlinit 44 de ani: ”Mă simt mai bine, nu perfect”. Cum își petrece ziua aniversară fostul sportiv

Daniel Onoriu nu a precizat dacă îi va da în judecată pe medicii care au efectuat operația de micșorare a stomacului. Un lucru este, însă cert, fostul pilot de raliuri este un om cu totul schimbat, iar toată această experiență dramatică l-a adus mai aproape de Dumnezeu.