Daniel Onoriu, primele declarații după ce s-a vehiculat că a încercat să se sinucidă în arest. Ce se întâmplă cu el în aceste momente: "Am nevoie de un tratament specializat"

Recent, în spațiul public s-a răspândit o informație pe surse, potrivit căreia Daniel Onoriu ar fi încercat să-și pună capăt zilelor, în arestul poliției.

Șocat de speculațiile apărute în mediul online, la adresa lui, pilotul de raliuri a transmis, prin intermediul avocaților, o primă reacție.

Daniel Onoriu nu a vrut să-și pună capăt zilelor: "Nu aș putea recurge niciodată la suicid"

Daniel Onoriu a ținut să transmită un mesaj prin intermediul avocaților, la scurt timp după ce în spațiul public s-a vehiculat că a încercat să se spânzure în timp ce se afla în spatele gratiilor. Pilotul, care neagă cu tărie acest lucru, susține că speculațiile au fost menite să îl denigreze, chiar înainte de a se judeca revocarea arestului preventiv: "Oamenii care m-au adus în starea aceasta complotează în aceste momente împotriva mea. Vă rog să înțelegeți că în urmă cu un an de zile viața mea s-a schimbat. De la un om în toată firea, astăzi, am cu 60 de kilograme mai puțin și am ajuns în arest. O gravă eroare medicală s-a produs chiar dinainte de operația mea de micșorare de stomac. Practic, după expertizele medicilor, nu trebuia să intru în acea operație.(...)

Neg cu vehemență această știre și nu pot să nu observ modul în care se încearcă denigrarea mea și manipularea atenției publice. (...) Am termenul cu privire la revocarea măsurii arestării preventive și îmi doresc să îmi văd familia cât mai repede. Nu mai pot sta în arest și nici la Obregia. Eu am nevoie de familie și de un tratament specializat. Să lăsăm justiția să facă dreptate! Vă rog, nu mai manipulați opinia publică. Sunt un om cu frică de Dumnezeu. Nu aș putea recurge niciodată la suicid!", a anunțat Daniel Onoriu, prin intermediul avocaților, pe contul personal de Facebook.

Rebeca Onoriu, despre situația în care se află Daniel Onoriu: "Orice zi pentru el contează"

Și Rebeca Onoriu a făcut câteva precizări referitoare la situația în care se află pilotul de curse, după speculațiile referitoare la tentativa de suicid. Fiica lui Gabi Luncă a tras un semnal de alarmă cu privire la starea lui Daniel Onoriu: "Daniel s-a dus din dragoste după încă soția lui! Daniel nu i-a făcut rău șase ani, ca să-i facă acum?! Sunt ambiții, orgolii imense și interese mari la mijloc.

Și din toate astea suferă Daniel!(...) El este un om cu nevoie de tratament, pe care nu-l poate obține în arest! Orice zi pentru el contează! Rog pe toți să ia măsuri, pentru că fiecare zi contează pentru Daniel și nu ne dorim să vorbim la trecut de el.", a declarat Rebeca Onoriu, pentru click.ro.

