Daniel Onoriu se lansează în afaceri, direct din arestul la domiciliu: „Vreau să câștig niște bani” Ce are de gând pilotul să facă?

Daniel Onoriu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați piloți de curse la noi. A câștigat cursă după cursă și medalie după medalie, dar viața lui a luat o altă întorsătură după ce și-a revenit din comă.

După lunile petrecute pe patul de spital, a ajuns să divorțeze cu scandal de Izabela, iar acum, ca o cauză a acestui fapt, fostul pilot se află în arest la domiciliu.

Daniel Onoriu vrea să vină în sprijinul șoferilor amatori

Chiar și așa, însă, Daniel Onoriu vrea ca în anul 2023 să o ia de la zero pe toate planurile. Motiv pentru care deja și-a gândit o primă afacere cu care vrea să dea lovitura.

Împreună cu câțiva colegi de breaslă, Daniel Onoriu se gândește serios să își deschidă o școală de pilotaj pentru amatori.

Fostul mare campion vrea să se implice total în noua sa carieră și spune că vrea să le arate tuturor celor care-și doresc să știe să își stăpânească mașina cum și ce trebuie să facă.

”Am decis împreună cu un instructor, cu o doamnă care îmi e o foarte bună prietenă, să facem o școală de șoferi amatori, vom avea 5 instructori, iar cei care vor să se perfecționeze după ce își iau permisul pot să facă cursuri de pilotaj cu mine, de circuit. O să fac școala de pilotaj după ce voi fi liber, nu are cum să meargă o treabă fără mine, vreau să fiu implicat 100%. Eu sunt singurul campion național al României, care a câștigat titluri de campion național în karting de automobilism și motociclism. Am o experiență și am ce să-i învăț pe elevii mei”, a spus Daniel Onoriu, conform Spynews.

Daniel Onoriu spune că a luat această decizie, de a-și deschide o școală de șofat, pentru că ăsta este lucrul, condusul cu prudență și viteză, la care se pricepe cel mai bine.

Iar din ceea ce știe el să facă vrea să dea mai departe tinerilor șoferi, căci se gândește la siguranța tuturor, mai ales că și el are copii și îi vrea departe de accidentele rutiere.

Însă, recunoaște că, pasiunea nu îi ține de foame, astfel că vrea să dea drumul la acest business și pentru a face niște bani pe seama experienței adunate pe pistă ani și ani la rând.

”Dacă asta știu să fac, o voi face cu mare plăcere, mare drag, vreau să ajut copiii care au posibilități să-și cumpere mașini puternice să știe să-și controleze mașinuța cum trebuie. Și eu am copii, sunt părinte și am grija lor. Copiii mei au făcut carting, au abilități în ale condusului. Fac totul cu mare drag, dar bineînțeles că vreau să câștig și niște bani din pasiunea mea”, a mai spus fostul pilot de curse.