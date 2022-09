Daniel Onoriu susține că a fost internat la un spital de Psihiatrie: „Aș fi fericit să mă vizitați”. Pilotul nu poate trece peste despărțirea de soția lui, Isabela

In articol:

Daniel Onoriu continuă seria dezvăluirilor uluitoare. După ce și-a anunțat divorțul de a doua soție și intenția de a-și căuta o altă femeie, acum fostul pilot șochează din nou.

Pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activ de când și-a revenit din comă, Daniel Onoriu a publicat acum un mesaj prin care i-a îngrijorat pe cei care fac parte din comunitatea sa online.

Daniel Onoriu susține că este iar pe mâna medicilor

Conform spuselor sale, acum, Daniel Onoriu s-ar afla internat la un spital de Psihiatrie din București. Acolo, susține el, va rămâne sub atenta supraveghere a medicilor pentru cinci zile, timp în care s-ar bucura, notează el, să fie vizitat de cei care-l admiră.

”Sunt internat la spitalul Obregia 5 zile! Aș fi fericit să mă vizitați în aceste 5 zile!”, a scris Daniel Onoriu în mediul online.

Mai mult decât atât, alături de acest mesaj șoc, fostul campion a vorbit și despre soția sa. Se pare că Isabela, sau mai bine zis ruptura de Isabela, ar putea fi cauza internării sale în spital.

Conform lui Daniel Onoriu, plecarea Isabelei de acasă și nepăsarea cu care a ajuns să-l trateze, căci el susține că încă soția sa a șters orice urmă din online a relației lor, ar fi ceea ce l-a pus la pământ.

”Știți ce doare tare? Dar tare rău de tot! Soția mea Isabela Onoriu a șters toate pozele cu mine de pe Facebook! Oare de ce? Eu am fost soțul ei care a iubit-o și a luat-o de soție înainte să o vadă în realitate, iar în două săptămâni mi-a fost nevastă! Am răsfățat-o în toate țările superbe. I-am dat tot ce am eu, iar acum ea a șters pozele cu noi, toate!”, a mai scris Daniel Onoriu pe conturile sale de socializare.

De asemenea, într-o altă postare făcută cu doar câteva ore în urmă, Daniel Onoriu a menționat că s-a lăsat pe mâna medicilor la îndemnul unei vechi prietene.

Aceasta, avocată de meserie, și Isabela i-ar fi fost alături în ziua consultațiilor, însă, încă soția sa, căruia acum îi cere divorțul la notar, nu ar fi putut, spune el, să îl însoțească și în ziua internării. Acest fapt l-ar fi făcut pe Onoriu să clacheze.

”Mă internez 5 zile și aș vrea să vii și tu aici la spital și mi-a răspuns foarte dur de parcă nu e soția mea de 6 ani așa: mâine (n.r. azi) trebuie să plec din București și am treabă și nu te pot însoții! Mi-a căzut față și m-am simțit abandonat și trist, dar și ELIBERAT DE EA! Isabela Onoriu! Hai să mergem la notar și să divorțăm! Nu mă meriți să-mi fii soție”, a mai scris Daniel Onoriu.