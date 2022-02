Daniel Onoriu va ieși în curând de la terapie intensivă! Apropiații sunt în stare de șoc

In articol:

Veștile foarte bune încep să apară pentru Daniel Onoriu și pentru întreaga sa familie. Pilotul a fost în comă indusă vreme de 55 de zile. Medicii sunt destul de optimiști și speră ca, în doar câteva zile, pilotul să facă transferul de la terapie intensivă în salon. Lucrurile merg din ce în ce mai bine, iar acum se poate hrăni normal.

Când totul părea pierdut, a avut loc o minune cu Daniel Onoriu. A fost la un pas de a-și pierde viața în urma unei hemoragii interne de care a suferit după o intervenție pentru micșorarea stomacului.

După 55 de zile, pilotul s-a trezit din coma indusă și se pare că ușor, dar sigur își recapătă vocea. Mebrii familiei pilotului sunt ferm convinși de faptul că la mjloc este vorba de o minune, pentru că, la început, nimeni nu i-ar mai fi dat șanse de supraviețurie pilotului.

Daniel Onoriu [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Daniel Onoriu vrea să câștige cursa cu viața! Rebecca Onoriu, fiica lui Gabi Luncă, primele vești despre starea lui

Citeste si: Incredibil, ce nume are această femeie din România. Toți se uită mirați când aud numele ei..- bzi.ro

Daniel Onoriu este pe drumul cel bun

Daniel Onoriu este din ce în ce mai bine și dă semne că va reuși, la un moment dat, să se însănătoșească în totalitate. Până atunci, încă, este un drum destul de lung.

„Recuperarea e de lungă durată. Face în spital kinetoterapie și masaj de trei ori pe zi. Oricât am vrea să-l luăm acasă sau să-l mutăm într-o clinică privată, deocamdată nu se poate. La Spitalul de Urgență Floreasca sunt medicii care-i știu tratamentul și ce trebuie făcut în continuare. De aceea nici nu i s-a scos canula imediat, poate obosea și avea nevoie de ventilator. Am spus că s-a născut din nou, are sângele schimbat, e ca un bebeluș”, a adăugat Rebeca Onoriu.

Citeste si: Vești proaste despre starea lui Daniel Onoriu! Nepotul lui Gabi Luncă se află în comă indusă: „Rugăciune multă”

Rebeca Dumitru, mătușa lui Daniel Onoriu, este profund recunoscătoare tuturor celor care au întins o mână de ajutor spre nepotul ei, atât medicilor, cât și apropiaților, colegi sau prieteni.

„I s-a tot micșorat cantitatea de sedare, apoi îl sedau iar că interveneau alte complicații. Analizele ajungeau către normal, dar imediat intervenea ceva și se schimbau toate. Acum a fost stabilizat și când vrea Dumnezeu să facă minuni, le face. Îi mulțumesc profesorului Streinu Cercel, care mi-a scos nepotul din septicemie și tuturor medicilor care s-au ocupat de Daniel, au stat cu noi fiecare clipă, ne-au infomat, l-au îngrijit. Am avut cea mai săritoare comunitate din lume, din univers, lumea a ținut rugăciuni, au venit în fața spitalului, la centrul de transfuzie…Prietenii lui, piloții, au donat sânge, aveam poze peste tot cu ei. Ne-au susținut și acum. Nu cred că și-ar mai dori altceva, acum, după ce s-a născut a treia oară. Când vrea Dumnezeu să facă minuni, le face. El are ultimul cuvânt”, mărturisea aceasta, conform Impact.