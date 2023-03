Daniel Onoriu va sta în arest la domiciliu pentru încă 30 de zile! Pilotul de curse este privat de libertate din luna noiembrie a anului trecut

In articol:

Problemele se țin lanț de Daniel Onoriu! Cu două săptămâni în urmă, instanța de judecată a decis prelungirea arestului la domiciliu pentru fostul sportiv. De precizat este că, Daniel este privat de libertate din luna noiembrie a anului trecut, asta după ce a încălcat ordinul de restricție obținut de către fosta lui soție, Isabela, cu care se află acum în plin proces de divorț.

Daniel Onoriu a stat după gratii pentru o perioadă de peste 30 de zile, apoi, înainte de sărbătorile de iarnă, acesta a fost plasat în arest la domiciliu, acolo unde va mai sta pentru încă 30 de zile.

Citește și: Isabela Onoriu vorbește despre căsătorie, în plin scandal de divorț! Primele declarații despre bărbatul cu care și-a refăcut viața, după despărțirea de Daniel Onoriu: "Ne iubim și asta este perfect!"

„ În baza art. 222 alin.2 C.proc.pen. rap. la art. 218 C.proc.pen., admite propunerea de prelungire a măsurii arestului la domiciliu, formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, în dosarul de urmărire penală nr. 11070/P/2022.

Citeste si: Un bărbat din Argentina dat dispărut, găsit în stomacul unui rechin. Victima a fost recunoscută după tatuaje- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Dispune prelungirea măsurii arestului la domiciliu luate fa?ă de inculpatul ONORIU DANIEL CĂTĂLIN, …, prin încheierea judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București nr. 847/13.12.2022, pronunțată în dosarul nr. 60593/299/2022, pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 11.02.2023 până la data de 12.03.2023 inclusiv. În baza art. 275 alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație, în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunțată în camera de consiliu, astăzi, 06.02.2023”, se arată pe Portalul Instanțelor de Judecată.

Când se va finaliza divorțul dintre Isabela și Daniel Onoriu

Nu de mult, Daniel Onoriu a făcut o serie de declarații despre divorțul de încă soția lui, Isabela, despre care a spus că speră să înceapă pe cât de repede posibil, precizând că este de părere că se va finaliza rapid, având în vedere că nu dorește să-i mai ceară daune.

Citește și: Daniel Onoriu și-a făcut o nouă iubită, după ce a aflat că Isabela este într-o relație! Pilotul de curse nici nu vrea să mai audă de soția lui, până la divorț: "Ne-am cunoscut printr-un prieten comun"

Citeste si: “Noi n-am fost niciodată în vacanță, în 13 ani, nici măcar o dată.” Mihaela Bilic a dezvăluit cum funcționa relația cu doctorul Stan. “Eu când l-am cunoscut, opera și noaptea și în weekend.”- kfetele.ro

Citeste si: Mercur în Pești începând cu 2 martie 2023. Cum vor fi impactate zodiile- stirilekanald.ro

Citeste si: VIDEO Avertismentul dur al Shakirei în cel mai recent interviu acordat unui jurnalist mexican. Cea vizata este din nou Clara Chia Marti?- radioimpuls.ro

"Săptămâna viitoare sper să înceapă divorțul. Am greșit mult implicându-mă în diferite scandaluri. Am vorbit urât pentru că am fost supărat. Îmi doresc să mă îndrept. Accept și divorțul, fiecare își vede de viața lui. După ce scap de toate problemele o să îmi refac viața. Nu vreau să îi mai cer daune (Isabelei – n. red.), e de domeniul trecutului. Nu vreau să comentez nimic despre ea, ne vom vedea la divorț în calitate de 2 foști și cam atât.", a declarat Daniel Onoriu, pentru Cancan.ro .

Daniel și Isabela Onoriu [Sursa foto: Facebook ]