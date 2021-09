Daniel Pavel a împlinit 45 de ani! Ce surpriză i-au pregătit Zanni, Sebastian Chitoșcă și Sorin Pușcașu

In articol:

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România 2021, a împlinit miercuri, 8 septembrie 2021, vârsta de 45 de ani. Invitat în platoul emisiunii Teo Show, celebrul prezentator tv a vorbit despre mai multe amintiri din copilărie, însă a avut parte și de o surpriză de zile mari. Întrebat dacă și-ar fi dorit să urmeze o altă cale, el a declarat că întotdeauna i-a plăcut să spună povești.

„Simt că am ars niște etape, dar sufletul e acolo tânăr. Miraculos, chiar cred că suntem miracole, bunul meu tată îmi aducea aminte ce povești spuneam copil fiind. Le mai înfloream. Aș spune în continuare povești pe toate căile pe care le avem de social media. Aș aduce poveștile cum am făcut-o din Dominicană. Asta am făcut și am și continuat să fac”, a mărturisit prezentatorul Survivor România 2021.

Daniel Pavel, surpriză în platoul Teo Show [Sursa foto: Captura Video]

Zanni, Sebastian Chitoșcă și Sorin Pușcașu, surpriză pentru Daniel Pavel

În platoul emisiunii au apărut și Zanni, Sebastian Chitoșcă și Sorin Pușcașu, care i-au pregtit o surpriză de zile mare prezentatorului Survivor România 2021. Cei trei i-au cântat și i-au adus un tort celebrului prezentator tv. Întrebați dacă vor să îi facă o mărturisire domnului Dan, ceva ce nu i-au spus în Republica Dominicană, cei trei foști concurenți au declarat că nu au existat secrete față de îndrăgitul domn Dan.

Zanni: „Ce nu am putut să îi mărturisesc domnului Dan? N-am niciun răspuns.

Mereu am mărturisit tot ce am făcut. În consiliu când greșeam cu ceva, oricât de mare era riscul de a pleca de acasă, i le-am spus domnului Dan. Am fost pe jumătate iertat. După finală am avut și niște discuții de la om la om și am vorbit cu dânsul despre partea mea amoroasă. Ne-am deschis în fața celuilalt”

Sebi: „I-am mărturisit tot, dar când am intrat în competiție de ce toată lumea îi spune domnul Dan.

Nu i-am ascuns absolut nimic din competiție. Pe parcurs mi-am dat seama că domnul Dan vine din partea respectului pe care si-l impune. La un moment dat voiam să plec acasă și domnul Dan m-a sfătuit”

Sorin: „Pentru mine n-a fost ca un părinte, a fost ca un văr. Au ieșit vorbe că noi suntem veri.

Zanni, Sebi, Sorin și Daniel Pavel [Sursa foto: Captura Video]