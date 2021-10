Daniel Pavel, desemnat personalitatea TV a anului! Prezentatorul Survivor România 2021, discurs impresionant

In articol:

Daniel Pavel a devenit într-un timp scurt unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori tv din România. Activitatea sa a fost foarte apreciată, iar prezentatorul Survivor România 2021 a primit premiul pentru „Personaliattea TV a anului”, în cadrul Galei pentru Performanță și Excelență 2021.

Daniel Pavel le-a mulțumit tuturor telespectatorilor, cât și înregii echipe care a stat în spatele proiectului Survivor România 2021, show-ul fenomen al anului.

„Mulțumesc acestei ocazii extraordinare! Suntem într-un cadru care amintește un pic, mă uit la Roxana și la Raluca. Am putea face niște trasee aici. Dragilor, urmează o serie de mulțumiri! Acest premiu este un premiu colectiv, o alchimie a telespectatorilor, a voastră, a celor care v-ați uitat, ne-ați urmărit, cel mai intens și iubit reality din România. Îndrept mulțumirea către Faimoși și Războinici, ei au făcut show, ei au rezistat. Survivor este o poveste despre supraviețuire. Frumusețile pe care le aveți aici, avem o mostră în cele două fete amintite. Acolo, în noroiul dominican, sub praf, sub soare, este o poveste care a forjat eroi ai timpurilor moderne. Despre asta este Survivor!

Nu în ultimul rând, cum a spus un mare filozof american, Snopp Doggy Dogg, aș vrea să îmi mulțumesc mie. Aș vrea să îmi mulțumesc mie pentru că am supraviețuit. Supraviețuim împreună. Asta este Survivor!”, a declarat Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România.

Citeste si: Medicii le-au zis că fetița lor a murit de SIDA și să NU deschidă sicriul. Ce a găsit o familie în cavou, la 21 de ani de la înmormântare- bzi.ro

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România 2021 [Sursa foto: Instagram]

Daniel Pavel, dezvăluiri despre ecompetiția Survivor România!

Daniel Pavel a fost întrebat dacă ar mai prezenta Survivor România sezonul trei, în cazul în care emisiunea ar fi început de la sfârșitul veri.

Citeste si: Daniel Pavel a recunoscut! Cine este concurenta de la Survivor România pentru care a avut o afinitate: „Era o zeiță”

„August nu, dar septembrie da. Clar se face o conexiune și la nivelul echipei noastre operaționale și la nivelul proiectului.

Am aduce pentru publicul nostru, publicul care clar este acolo, cu noi, pentru noi, care ne-a onorat în număr atât de mare, am aduce din nou proiectul. Ar fi al doilea sezon pentru mine, într-adevăr. Suntem, practic, în etapa în care configurăm acum, cum va arăta sezonul, despre ce este vorba. Dacă toate astrele se aliniază din nou, dacă eu mă întorc de la Viena din nou și sunt împreună cu colegii mei din Kanal D și asta e intenția mea, atunci răspunsul meu ar fi DA, însă cu siguranță aflăm împreună și vă comunicăm cât

de repede se poate, după ce aflu”, a declarat prezentatorul tv.