Daniel Pavel, primele declarații după experiența Survivor România! Ce nu s-a văzut la TV: "Mi-a tremurat vocea la unii"

Sezonul 2 al emisiunii Survivor România 2021 a luat sfârșit. Marele câștigător, care a reușit să ajungă la inima publicului și care a depus extrem de multă muncă de-a lungul celor șapte luni, este Zanni.

Prezentatorul emisiunii Survivor România, declarații despre emisiunea fenomen de la Kanal D

O experiență intensă pentru toți participanții din acest sezon, dar și pentru prezentatorul emisiunii, Daniel Pavel.

Invitat la emisiunea Teo Show, îndrăgitul prezentator a vorbit despre întreaga experiență din Republica Dominicană. Recunoaște că nici nu a apucat să își vadă iubita, la momentul actual fiind plecată la Viena, și că mai tot timpul s-a gândit la ce a însemnat pentru el această competiție.

"Sunt in decompresie, imi asez lucrurile din viata, nu am apucat inca sa ma vad cu iubita mea, e la Viena. Cea mai mare bogatie sufleteasca este aceasta calatorie interioara. Am stat cu ochii in tavan foarte mult, nu prea am citit, m-am documentat pentru jocuri, in rest am stat cu mine. Supravietuim in toate interactiunile noastre sociale, am descoperit ca fiinta umana e magnifica.

As recomanda prezentatorilor sa lucreze in outdoor. Sa lucrezi vocea, sa reusesti sa acoperi elementele naturii… Eu ma uitam la ei si aveam sansa sa ii vad de aproape, sunt 41 de eroi moderni, toate numele, de la primii pana la ultimul, toti au avut o poveste. De multe ori nu era spusă fizic si atunci trebuia sa impaunez coloristic. Nu inseamna ca puneam eu ceva in plus, ei erau acolo. Modul in care se ridică, modul in care ajung la final… Era fabulos", a declarat Daniel Pavel.

"Au fost momente când am auzit numele și nu am crezut"

În continuare, a mai adăugat faptul că a trăit senzații noi, extrem de puternice și fiecare moment era simțit la intensitate maximă. Au existat momente în care i-a tremurat vocea, pentru că nu îi venea să creadă că persoana respectivă va pleca acasă.

Despre Ana Porgras recunoaște că nu s-a așteptat vreo secundă să fie eliminată și nu a crezut în momentul în care i-a pronunțat numele.

"Emotia e foarte puternica. M-am atasat de toti si la momentul eliminarii se vedea, cand vocea mea din casca imi spunea cine era eliminat cu cateva secunde inainte, eu nu stiam. Cei de acasa trebuie sa inteleaga efortul logistic colosal. A fost o audiență colosală. Mi-a mai tremurat vocea la unii dintre ei si ceilalti observau, chiar Sebi mi-a spus. Dacă faci doi pasi in spate, observi că domnul Dan a avut emotie tot timpul, și la Moro, și la Jador… Au fost plecările pe motive medicale… Comentariul sportiv, abordarea sportivă e ca un varf al iceberg-ului.

Au fost momente cand am auzit numele si nu am crezut. Asta s-a intamplat la Ana Porgras. În momentul in care am auzit ca iese Ana si m-am uitat la ea, cand m-am uitat la Albert, vocea a trebuit să fie foarte concentrata, pentru ca pe umerii mei a fost aceasta figura a autoritatii. Le spunem din nou celor de acasa ca voturile au fost voturi si s-au reflectat in miscarile de trupe. Publicul a fost si el jucător acolo", a mai adăugat acesta.

Chiar dacă au trecut doar patru zile de când a revenit în țară, Dan Pavel nu s-a acomodat cu ceea ce se întâmplă aici. Se gândește să organizeze alături de iubita lui, dar și de fiul lui, în perioada următoare.

Însă, încheie prin a spune că a învățat un lucru extrem de important la Survivor România și anume că trebuie să te bucuri de prezent indiferent de orice.

"Interactiunile dintre banci, dinamica de acolo era in sine un Survivor. Performanta aceasta a noastra trebuie privita ca o suma de miscari, sunt producatorii, tata Teo, domnul doctor care a fost un sprijin acolo, a fost un efort urias de echipa. In capul meu, la propriu si la figurat, erau multe voci.

Nu stiu ce urmeaza, eu am venit acasa, am closure. Incep sa simt ca am ajuns acasa, acum in a patra zi. Urmeaza sa fac niste vacante cu iubita mea, cu fiul meu separat, apoi vedem ce se intampla. Parca m-as duce la Viena, m-as intoarce. Am invatat la Survivor ca de fapt asta este dinamica vietii si chiar te bucuri de prezent", a încheiat prezentatorul emisiunii Survivor România.