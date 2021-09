Daniel Pavel, sărbătorit în platoul WOWbiz. Prezentatorul de la Survivor România a împlinit 45 de ani: "O zi cu mare încărcătură și vibrație spirituală"

In articol:

Daniel Pavel, prezentatorul de la Survivor România, a împlinit miercuri, 8 septembrie 2021, frumoasa vârsta de 45 de ani. Îndrăgitul om de televiziune a fost invitat în platoul WOWbiz, unde a fost sărbătorit de colegii lui.

Daniel Pavel a împlinit 45 de ani

Ce surpriză uriașă i-au pregătit aceștia?

Prezentatorul de la Survivor România și-a sărbătorit ziua de naștere, alături de Cornelia Ionescu și Alex Nedelcu. Invitat în platoul WOWbiz, Daniel Pavel și-a adus aminte de copilăria sa, dar a făcut declarații și despre viața de familie.

În urmă cu 45 de ani, după un travaliu de aproximativ 24 de ore, mama acestuia l-a adus pe lume. Fiind primul născut, prezentatorul a avut mai multe responsabilități și a vrut să fie un frate în adevăratul sens al cuvântului.

Deși a plecat la o vârstă destul de fragedă din sânul familiei, a încercat să fie mereu alături de Liviu și sora sa, mai mică cu 10 ani.

"Azi, 8 septembie, de nașterea Maicii Domnului, o zi cu mare încărcătură și vibrație spirituală, în urmă cu 45 de ani, buna mea mamă s-a chinuit 24 de ore, atât a durat travaliul, și am venit eu. Eu mai am un frate și o surioară cu 10 ani mai mică decât mine, ea are 35 de ani. Ea are trei copii, Liviu are o fetiță, iar eu am un băiat, primul nepot al părinților. Sunt primul născut. Primul născut are mai multe responsabilități, dar are și parte de răsfăț. Eu am și plecat devreme de acasă, am plecat la marină și asta m-a întărit și m-a făcut să văd beneficiul de a fi cel mare și de a aduce pentru frații mei ceva cunoaștere, ceva blândețe, ceva cadouri. Cei care au mai mulți frați știu cât de bună este camaderia. Eu și cu Liviu, fratele meu, suntem frate de sânge și ne bucurăm că împărtășim multe lucrui în comun", a declarat Daniel Pavel la WOWbiz.

Și pentru că a fost alături de Cornelia Ionescu și Alex Nedelcu în această zi specială, cei doi au decis să îi pregătească o surpriză. Astfel, i-au oferit în dar un tort superb prezentatorului, dar i-au urat și toate cele bune.

"Mulțumesc foarte mult, sunt măgulit! (…) În Dominicană, Domnul Teo avea grijă să îmi spună că merită să pun o linguriță de zahăr brun în cafeaua pe care o beau. Zahărul este important și pentru hormonul fericirii, e bun zahărul", a mai adăugat acesta.

Val de aprecieri după Survivor România

În continuare, ne-a mai dezvăluit că oamenii l-au apreciat extrem de tare după ce a luat parte la emisiunea fenomen de la Kanal D.

"Vama e un ecosistem diferit. A fost o întâmplare în munții Rodnei, acum în vară, am fost cu tata, fratele și nepoțica mea și era o mare de copii care ne pândeau, ne-au făcut cu mâna și au așteptat într-o ploaie măruntă să coborâm, voiau să le scriu ceva, chiar pe ceva ce se udase. E fabulos.

Am fost la Detectorul de minciuni, la theXclusive, există o similaritate, vorbesc misticii de o spirală, pare că am ajuns în același loc, dar toți evoluăm. Ceva similar s-a întâmplat când aveam 20 de ani, când eram liderul studenților și erau mișcări de protest. Am avut o situație în care niște studenți din Republica Moldova m-au văzut pe stradă, au coborât din troleibuz și au venit să îmi dea o cușmă și mi-au pus-o pe cap, pentru că eu eram cu urechile dezgolite, bucureșteanul de la Constanța și unul a completat „pentru că avem nevoie de tine”. Genul ăsta de afecțiune punctuală am mai simțit-o, însă de magnitudinea asta, și împărțită de la toți colegii de la Kanal D, nu ar fi completă dacă nu ar fi și în ecosistemul nostru de colegi", a declarat Daniel Pavel.