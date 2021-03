Daniel Scafariu, un cioban care lucra la o stână din Piatra Neamț, a dispărut de nouă zile! Familia îl caută cu disperare

In articol:

Daniel Scafariu, în vârstă de 24 de ani, lucra la o stână din Piatra Neamț, el fiind din Vaslui. În urmă cu 9 zile acesta a plecat de la muncă și se îndrepta spre casă, însă nu a mai ajuns.

Daniel Scafariu a dispărut fără urmă

Familia nu mai știe nimic de el ș îl caută cu disperare.

Băiatul este căutat cu disperare de familie și polițiști. Recent, cazul lui a fost preluat de către Serviciul de Investigații Criminale de la IPJ Neamț, iar anchetatorii iau în calcul orice posibilitate, inclusiv o crimă. Au fost efectuate căutări a tât în Piatra Neamț cât și în localitățile din apropiere, însă fără prea mult succes. Polițiștii fac un apel către populație pentru a-l găsi pe Daniel Scafariu.

Tânărul are o înălţime de 1,70 metri, greutate de circa 70 de kilograme, păr blond, tuns scurt, ochi albaştri.. La momentul dispariţiei, era îmbrăcat cu un hanorac de culoare închisă, pantaloni gri, fiind încălţat cu cizme din cauciuc de culoare verde, iar pe cap purta un fes cu mai multe culori.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Piatra Neamţ au fost sesizaţi la data de 15 martie a.c., de către o tânără de 22 de ani, din judeţul Vaslui, despre faptul că, la data de 14 martie 2021, fratele său, Scafariu Daniel, de 24 de ani, a plecat în mod voluntar din municipiul Piatra Neamţ spre judeţul Vaslui, însă nu a mai luat legătura telefonică cu aceasta şi nu cunoaşte locaţia unde s-ar putea afla“, potrivit unui comunicat

Familia îl caută cu disperare: „D e atunci nu mai ştiu nimic de el, parcă a intrat în pământ”

al Poliţiei Neamţ.

Mădălina Aipătioaiei, sora tânărului, este cea care a a anunțat că fratele ei este de negăsit. Fata spune că băiatul i-ar fi cerut să vină să-l ia cu mașina de la stână pentru că nu-și mai dorea să muncească acolo.

Aceasta spune că Daniel Scafariu a sunat-o când a ajuns în Roznov, un oraș situat între drumul național dintre Bacău și Piatra Neamț. Tânărul nu mai avea credit pe telefon, așa că a împrumutat telefonul unui localnic. A fost ultima dată când aceasta a auzit vești de la fratele ei.

„Nu am găsit maşină să merg după el atunci, iar Daniel a plecat singur spre casă. Când am reclamat dispariţia lui, mi s-a spus că, exact în acea zi, chiar Daniel a sunat la numărul unic de urgenţă 112, că era în Roznov, la o staţie de carburanţi şi nu ştia cum să ajungă la gară. Am fost pusă în legătură cu un poliţist, care mi-a spus că el l-a luat din staţia de carburant şi l-a dus la gară, ca să vină spre casă, dar de atunci nu mai ştiu nimic de el, parcă a intrat în pământ“, a spus sora băiatului dispărut.