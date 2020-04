In articol:

Daniel Sharman, actorul care maine implineste 34 de ani si care il interpreteaza pe Lorenzo de Medici din serialul fenomen “Familia Medici: Conducatorii Florentei ”, difuzat in fiecare joi si vineri, incepand cu ora 22.00, la Kanal D, este un actor complet, abordand atat teatrul cat si cinematografia.

Citeste si: Unde s-au filmat scenele din "Familia Medici- Conducatorii Florentei"; Creatorul seriei povesteste care au fost provocarile intampinate de echipa de productie

​Daniel Sharman, starul din "Familia Medici: Conducatorii Florentei", cucerit de actorie inca din copilarie

La 9 ani a fost selectat dintre sute de copii pentru a face parte din celebra companie de teatru londoneza, Royal Shakespeare Company fiind distribuit in piesa "The Park", iar la 10 ani in celebra piesa "Macbeth".

"Am adorat ceea ce faceam in acea perioada! Prins intre Macbeth si Henry al VI-lea, cu toate acele armuri in jur, pentru mine, ca si copil, a fost fantastic. A fost cea mai frumoasa perioada", declara intr-un interviu celebrul actor.

Daniel Sharman s-a nascut in Londra, pe 25 aprilie 1986. A urmat concomitent cursurile a doua colegii Mill Hill School si Arts Educational School. Adolescent fiind a fost distribuit in piesa "Kvetch" dar si in "The Winslow Boy".

Pasiunea pentru arta, in special teatru, i-a purtat pasii catre London Academy of Music and Dramatic Art, pe care a absolvit-o cu note foarte mari, ceea ce i-a deschis portile multor companii de teatru din intreaga Europa.

Debutul in cinematografie a fost in filmul independent "The Last Days of Edgar Harding", interpretand rolul unui muzician. Au urmat roluri in productii americane, alaturi de actori celebri, cel mai cunoscut fiind rolul zeului Ares din productia "The Immortals", unde a jucat alaturi de Mickey Rourke, Kellan Lutz si Henry Cavill

Citeste si: Jacobo Pazzi pune gand rau familiei Medici! Afla cum va incerca Lorenzo sa tina piept noilor obstacole, ASTAZI, intr-un nou episod din serialul “Familia Medici: Conducatorii Florentei”, de la 22:00, la Kanal D!

"Mi-a fost greu sa ma adaptez la cinematografie. Initial, mi s-a parut ciudat si nenatural. Apoi am devent obsedat sa interpretez rolul bine. Sunt foarte competitiv", declara chipesul actor inainte de premiera filmului. Faima internationala a cunoscut-o, insa, jucand rolul lui Isaac Lahey din seria TV "Teen Wolf".

Foarte discret in ceea ce priveste viata personala, actorul a avut relatii amoroase cu celebra actrita Crystal Reed, pe care a a cunoscut-o pe platourile de filmare ale "Teen Wolf", dar si cu modelul si prezentatoarea de origine engleza Asha Leo. Au existat zvonuri in presa internationala ca ar fi trait o scurta idila si cu supermodelul Gigi Hadid.

​Pe Daniel Sharman il puteti urmari in aceasta seara, in rolul lui Lorenzo de Medici, incepand cu ora 22.00, la Kanal D.