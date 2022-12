Daniela Condurache l-a iubit pe fostul ei soț o viață întreagă. Interpreta a pus ochii încă de la 6 ani pe bărbatul cu care a fost căsătorită mai mult de un deceniu și jumătate: „Eram colegi”

In articol:

Daniela Condurache a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de fostul ei soț, Constantin Mândrișteanu.

Mai puțină lume știe însă că celebrul trompetist a fost prima dragoste a artistei, pe care aceasta a pus ochii încă de când se afla la grădiniță.

Vedeta a mărturisit cum l-a cunoscut pentru prima dată pe fostul ei soț. [Sursa foto: Captură foto]

Daniela Condurache și fostul ei soț s-au plăcut încă de când erau copii

De curând, cunoscuta interpretă de muzică populară și fostul ei partener de viață au luat-o pe drumuri separate. Aceștia au decis să pună punct poveștii lor de iubire, după o căsnicie de 16 ani.

Dragostea lor a fost foarte specială și a început încă de la grădiniță, când artista, care abia împlinise șase ani, și Constantin erau colegi.

„Prima dragoste a fost la sase ani, când eram preșcolari, am fost colegi. E vorba despre Constantin Mândrișteanu, căruia i-am devenit soție. Eram colegi si aveam afinități unul fata de altul. Ne-am regăsit după multi ani la Orchestra Rapsozii Botoșanilor. Bucuria de a ne revedea după atâta timp a fost reciproca, ne-am redescoperit unul pe celalalt. El avea atunci alta prietena, eu alt prieten. Fiind împreună in fiecare zi, in turnee, ne-am apropiat”, a mărturisit Daniela Condurache, la un post de televiziune.

Când și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt, interpreta și alesul inimii sale au fost nevoiți să facă anumite compromisuri pentru ca relația lor să funcționeze. Astfel, Daniela și-a luat inima în dinți și i-a mărturisit la rândul ei fostului său soț iubirea pe care i-o purta.

„El a făcut primul pas! Eu fiind răsfățată, ma întâlneam cu celalalt băiat, eram curtata, la una dintre solicitările lui i-am întors puțin spatele, nu a fost un refuz categoric dar nu m-am lăsat. A trecut o bună perioada de timp, am calculat si mi-am dat seama ca am făcut o mare prostie.

Pentru ca tot timpul simțeam ceva pentru el, în mod deosebit! Mult mai profund! I-am scris o scrisoare, eu am greșit. I-am dat de înțeles ca mi-a părut rău ceea ce am făcut si daca mai exista acea posibilitate de a relua acel drum tandru cu posibilitatea de a fi împreună. Eu nu ma gândeam la căsătorie, însă pe parcursul timpului îmi dădeam seama ca-l iubeam. Si am reluat acea relație, frumos, eram îndrăgostiți unul de altul la maximum. Trăiam o dragoste nebuna! M-a cerut in căsătorie, a făcut totul ca la carte, a venit sa ma ceara de la părinți”, a mai mărturisit artista.