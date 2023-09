Daniela Crudu a ajuns cu fiica ei la doctor! Ce s-a întâmplat cu micuța?! Au fost surprinse așa pe holul clinicii medicale

In articol:

Daniela Crudu radiază de fericire de când a devenit mămică pentru prima dată! Tânăra este în al nouălea cer de când micuța ei a venit pe lume, iar acest lucru se poate vedea cu ușurință din ultimele sale apariții, atât la TV, cât și în mediul online.

Ei bine, așa cum și-a obișnuit fanii, bruneta este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu urmăritorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și de curând, căci Daniela Crudu a postat o fotografie pe Instagram, acolo unde era surprinsă în brațe cu micuța ei, Daiana. Cele două se aflau pe holurile unui spital, iar alături de imagine, vedeta a scris că au mers în vizită la medic, fără a da mai multe detalii despre ceea ce se întâmplă exact sau daca este vorba despre o problemă gravă cu fiica ei sau nu.

Daniela Crudu, dezvăluiri despre momentul în care a adus-o pe lume pe fiica ei, Daiana

La scurt timp după ce a născut, Daniela Crudu și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a făcut o serie de declarații despre momentul când a adus-o pe lume pe fiica ei, Daiana, dar și despre ce s-a întâmplat exact atunci.

„Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu aveam chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi”, a declarat Daniela Crudu în cadrul unei emisiuni televizate.