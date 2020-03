Mama Danielei Cudu a apelat la operaţiile estetice la sfaturile fiicei sale, revenită în prim-plan după ce a fost bătută crunt de iubitul croat. Florica Crudu, care a divorţat da tatăl Danielei, s-a stabilit de mai mulţi ani în Italia, dar a păstrat o legătură apropiată cu fiicele sale, Daniela şi Ana Maria. (vezi cât a plătit Statul român pentru nasul rupt al Cruduţei)

În fotografiile de pe paginile de socializare se poate observa o transformare evidentă a feţei Floricăi Crudu. Dacă acum câţiva ani, avea pielea feţei ridată şi închisă la culoare, pozele recente arată o înfăţişează cu pielea strălucitoare şi întinsă. Mai mult, şi la nas se pot observa mici îmbunătăţiri. "Arăţi tot mai tânără!", o complimentează amicii pe mama Danielei Crudu.

Mama Danielei Cudu a apelat la operaţiile estetice: „Nu mi-am făcut aşa multe operaţii"

Daniela Crudu a recunoscut că apelează frecvent la terapii estetice menite să-i întinerească pielea, tratamente care să-i amelioreze cearcănele şi pungile de sub ochi. Ea a apelat şi la o rinoplastie, o operaţie estetică în zona bărbiei, dar şi o modificare accentuată a formei sprâncenelor. Cât despre buze, acestea au crescut exponenţial în volum, iar faţetele dentare au contribuit şi ele la schimbarea completă a chipului Cruduţei.

„Nu mi-am făcut aşa multe operaţii, cum se scrie peste tot. Mai contează şi… de exemplu, dacă îţi schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obişnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii aşa ascuţiţi, dar eu nu am ochii ascuţiţi, îi am rotunzi şi am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac aşa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. «Domne, că şi-a schimbat complet înfaţişarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este… să zic aşa se vede. A şi că am pus faţetele. Faţele, nasul şi acidul hialuronic în buze. Şi alte operaţii la sâni, au toate fetele.”, a declara Daniela Crudu.