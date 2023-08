Daniela Crudu a luat o pauză de la rolul de mămică! L-a luat pe iubi și au făcut o sesiune lungă de shopping. Cum arată vedeta la 3 luni de când a născut | EXCLUSIV

In articol:

Daniela Crudu e oficial mămică cu normă întreagă, de trei luni de zile. Totuși, bruneta nu se uită pe ea și pe relația ei, așa că mai evadează de acasă. Recent, s-a refugiat într-o sesiune de shopping, iar paparazzi au fost cu ochii pe ea.

Daniela Crudu, la cumpărături în mall cu iubitul

Daniela Crudu mai ia o pauză din când în când de la rolul de mămică și atunci când o face nu pleacă singură, ci se pare că îl ia și pe iubi cu ea. Paparazzi WOWbiz i-au surprins plimbându-se în mall, la o sesiune intensă de cumpărături, intrând din magazin în magazin. Bruneta era pusă pe cheltuit bani, iar partenerul său de cuplu nu avea decât să o urmeze.

Daniela arată foarte bine la 3 trei luni de când a devenit mămică. Îmbrăcată într-un costum de trening alb care se mula foarte bine pe formele ei, am putut observa că nu i-a rămas pic de burtică. Iubitul ei a stat non-stop lângă ea și nu a slăbit-o din ochi. Pe lângă cumpărăturile clasice, de haine și accesorii, cei doi au făcut și plățile la telefoane, semn că nu au luat pauză totală de la casă.

Daniela Crudu se pregătește să își boteze fiica

În luna august, Daniela Crudu își va boteza fetița.

Are mari emoții și a povestit într-un interviu recent și cum va arăta acest eveniment. Mai mult decât atât, a precizat și cum s-a manifestat fiica ei, imediat după naștere.

„Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu avea chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi. E așa de frumoasă, nu-mi mai imaginez viața fără e a, nu mă mai interesează de nimic, să se întâmple orice că doar ea contează. E atât de frumoasă și finuță, e micuță. Cu el seamănă. Ne pregătim de botez în august. O să fie 140 de invitați, sunt rude, prieteni foarte mulți. Doar manele o să fie. Ne cunoaștem prietenii foarte bine și știm că ascultă genul ăsta de muzică și noi asta am vrut. Nu o să se cânte acum numai manele, va fi și muzică populară. O să vină Valentino, George Talent și Luis Gabriel. O să iasă foarte frumos! Nu am făcut rochia, vreau una scurtă. Va fi pe lac și în aer liber. Mi-am dorit așa, că e cald”, a declarat Daniela Crudu, în cadrul unei emisiuni televizate.

