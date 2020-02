Daniela Crudu a vorbit de multe ori despre bărbații din viața ei, însă nu de multe ori a arătat că uneori, aceștia au fost violenți. Episodul de acum, în care Daniela Crud a ajuns chiar la Urgențe, după bătaia încasată nu se știe încă de cine, amintește de crizele de gelozie ale unui fost iubit, fotbalistul Mihai Costea. Se pare că, în timpul relației cu fotbalistul, aceasta a renunțat chiar la rolul de asistentă tv, tocmai pentru a nu-i mai da motive de gelozie.

”Când vezi că ea suferă și că ei îi este frică de Mihai Costea o înțelegi. Nu te mai gândești la contract sau la alte lucruri. Costea era de o gelozie oarbă. O bătea, îi stingea țigări pe față și vorbea non stop cu el la telefon. O punea să își filmeze mașina când pleca de la emisie să vadă că e singură", povestea un coleg de televiziune cu Daniela Crudu, în urmă cu câțiva ani.

Până la urmă, Daniela Crudu și Mihai Costea au pus punct relației, iar motivul a fost infidelitatea lui Costea, despre care a și vorbit la un moment dat. „E momentul să spun adevărul! Este adevărat că am avut o aventură de o noapte cu Denisa Botcari, dar de atunci nu am mai avut nicio legătură cu ea şi nu mai vreau să aud de ea. Îmi cer scuze în faţa Danielei, sincer îmi pare rau, regret enorm că am făcut-o să sufere”, spunea fotbalistul în urmă cu ceva timp.

Citeste si: "Protectorul” Danielei Crudu şi-a făcut operaţii estetice la 62 de ani! Transformarea incredibilă a milionarului Ioan Neculaie!

Citeste si: Daniela Crudu, goală în brațele unei ispite! Ce se întâmplă între ei e desprins din filmele pentru adulți

Citeste si: Daniela Crudu, goală în brațele unei ispite! Ce se întâmplă între ei e desprins din filmele pentru adulți

Daniela Crudu a ajuns la spital, bătută crunt

Duminică dimineață, Daniela Crudu a ajuns la Urgențe. Cu mâinile și picioarele făcute praf, bătută cu sălbăticie, Daniela Crudu a ajuns, de Urgență, la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Universitar din Capitală, vedeta fiind, fără îndoială, agresată în timpul nopții. Culmea, ea fusese, până să ajungă la Urgențe, la un eveniment într-un restaurant de lux din București, alături de cea mai bună prietenă ale sale, Mădălina Pamfile. Acolo, Daniela Crudu, conform postările ei de pe Instagram, a avut parte de o seară cât se poate de plăcută, cu muzică și dans.

Ce s-a petrecut însă, după petrecere, este de neînțeles. Nu de altceva, dar Daniela Crudu a ajuns, bătută și călcată în picioare, la Urgențe, ea fiind acum de nerecunoscut.

Momentan, pare-se, Daniela Crudu nu a dat niciun fel de detalii cu privire la agresorii ei, dar se bănuiește ca ar fi implicată o răzbunare, ea fiind, probabil, victima unei relații eșuate care a dus la agresiunea cu pricina.