Daniela Crudu, anunțul mult așteptat despre sarcină: „Vreau să fac un copil!”

Daniela Crudu este una dintre cele mai cunoscute asistente tv din România, chiar dacă a renunțat de ani de zile la acest job. În ultimii ani, focoasa brunetă a fost tot mai absentă de pe micile ecrane. Ea a mărturisit recent că nu mai este tentată de viața de televiziune și este foarte mulțumită de joburile de care se ocupă în prezent.

„Am avut un shooting la Sibiu, la un brand de vodkă. Am pozat toată ziua, pe stradă în Sibiu, la o herghelie… Cam atât fac, am contracte de imagine. Dar nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc. Am și evenimente ca MC, prezint în câteva cazinouri, am contacte cu o casă de pariuri sportive, apoi cu vodka și la haine”, a dezvăluit Daniela Crudu, pentru Playtech.

Daniela Crudu a dezvăluit că își dorește să devină mămică [Sursa foto: Instagram]

Daniela Crudu își dorește un copil, însă nu vrea să îmbrace rochia de mireasă

Daniela Crudu iubește din nou și este într-o relație cu un bărbat pe care îl ține ascuns de lumina reflectoarelor. ”Vreau să fac un copil”, a mai dezvăluit fosta asistentă tv în cadrul unui interviu.

Cu toate acestea, în urmă cu câteva luni, Daniela Crudu a mărturisit că nu mai vrea să se căsătorească. Focoasa brunetă a avut o relație cu un croat, care s-a terminat cu foarte multe scandaluri.

„Nu mai am chef să mă mărit, mi s-a luat.

Am vrut, că am avut și o relație de un an jumate cu un croat. Am stat eu cu un băiat care nu era român. Am vrut eu ceva mai serios și după aia nu s-a mai întâmplat. Nu mai vreau, vreau să-mi trăiesc viața”, a spus Daniela Crudu pe rețelele de socializare.