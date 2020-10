Daniela Crudu, noi dezvăluiri despre fostul ei iubit [Sursa foto: Captura Video]

Daniela Crudu este una dintre cele mai cunoscute foste asistente tv din România. Pe cât de mult succes a avut din punct de vedere profesional, pe atât de mult ghinion în cel personal. În luna februarie a acestui an, bruneta a fost bătutuă cu bestialitate de iubitul pe care îl avea la vremea respectivă.

Rănile Crufuței au necesitat spitalizare, însă fosta asistentă tv a decis să nu depună plângere împotriva lui. Acum, Daniela Crudu este din nou o femeie fericită. Deși au existat zvonuri confrom cărora vedeta s-ar fi împăcat cu iubitul bătăuș, bruneta a mărturisit că acestea sunt doar speculații.

„Eram cu psihicul la pământ atunci. Nu mai suntem împreună! Ce treabă mai am eu? Au fost doar speculații! Nu am vrut să depun plângere! Am trecut peste, a fost nasol. Credeam că e ok, voiam seriozitate! Am stat un an și jumătate cu el. Am o viață frumoasă aici, toată lumea mă iubește. Nu m-aș mai întoarce niciodată la el”, a mărturisit Cruduța, la un post de televiziune.

Daniela Crudu și fostul iubit care a băgat-o în spital[Sursa foto: Captura Video]

Adevărul despre relația dintre Gabi Bădălău și Daniela Crudu: „Bătaia pe care a luat-o Cruduța nu a fost venită chiar din senin...”

Între Daniela Crudu și Gabi Bădălău ar exista o relație destul de serioasă. Fosta asistentă tv s-ar fi mutat deja în apartamentul fostului soț al Claudiei Pătrășcanu. O sursă apropiată celor doi a mărturisit pentru WOWBIZ că cei doi ar fi vorbit din perioada în care Daniela Crudu era într-o relație cu iubitul care a bătut-o.

„Cică iubitul care a bătut-o pe Daniela Crudu ar fi văzut niște mesaje de la Bădălău pe telefonul ei. Vorbeau încă de pe atunci, iar acest lucru i-a provocat gelozia, iar bătaia pe care a luat-o Cruduța nu a fost venită chiar din senin...”, a declarat sursa menționată mai sus. Citește continuarea AICI.