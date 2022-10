Daniela Crudu, primele declarații despre copil! I-a luat prin surprindere pe toți

In articol:

Daniela Crudu a luat-o de la zero, din toate punctele de vedere, atât profesional, cât și personal, căci s-a mutat în Suedia, alături de sora sa, Ana, și a început un nou business, făcându-și cont pe o platformă destinată adulților.

Bruneta se declară o femeie împlinită, asta pentru că are tot ce îi trebuie, spune ea.

Își permite să-și facă toate poftele, are o relație de un an cu actualul ei iubit, însă tot ce îi lipsește acum este un copil, căci își dorește să devină mămică și lucrează deja la asta, conform declarațiilor sale.

„Cu dragostea stau foarte bine. Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an de zile, deja. Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online. Sper la un copil, sincer, da, lucrăm deja. De ce nu? Sunt fericită, iar asta e cel mai important. Supărări am avut destule, e și timpul meu”, a declarat Daniela Crudu, pentru Fanatik.ro.

Daniela Crudu s-a mutat în Suedia

Daniela Crudu a decis să o ia de la zero într-o altă țară, mai precis în Suedia, iar vedeta este tare încântată de alegerea pe care a făcut-o.

Bruneta este fericită pentru că nu o cunoaște nimeni, iar acest fapt o liniștește. De asemenea, alături de ea este și sora ei, Ana.

”Îmi place mult de tot aici, e liniște, nu mă știe nimeni, e tare. Îmi pot face de cap, fac ce vreau eu, plus că stă sora mea aici. Îmi fac treaba liniștită, nu mă stresează nimeni. Plus că, eu cum fac OnlyFans, nu am probleme când vreau să fac poze, să închiriez un apartament, o casă. La noi se uită lumea, vorbește, aici, în Suedia, nu interesează pe nimeni ce faci, poți să închiriezi ce vrei, să faci ce vrei. Sora mea e fotograful meu, eu al ei”, a mai spus Daniela Crudu.

Ana și Daniela Crudu