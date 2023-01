Daniela Crudu s-a transformat de la an la an! Bruneta nu are multe intervenții estetice, așa cum se așteptau fanii: „Nu mi-am făcut așa multe operații”

In articol:

Daniela Crudu se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate asistente TV de la noi din țară, iar de-a lungul aparițiilor sale pe micul ecran, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Ei bine, însă, de-a lungul anilor, admiratorii nu au putut trece cu vederea faptul că bruneta a suferit mai multe schimbări la nivel fizic, mulți crezând că transformările au

avut loc din cauza intervențiilor estetice.

În realitate, însă, lucrurile stau diferit, iar Daniela Crudu a oferit o serie de explicații pe baza acestui subiect, precizând că nu are foarte multe operații estetice și că înfățișarea sa de-a lungul timpului s-a schimbat din alte motive, precum machiajul, căci moda s-a schimbat în prezent privind acest aspect.

„Nu mi-am făcut așa multe operații, cum se scrie peste tot. Mai contează și… de exemplu, dacă îți schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obișnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii aşa ascuțiți, dar eu nu am ochii ascuțiți, îi am rotunzi şi am zis să merg pe forma mea.

Sprâncenele nu le mai fac așa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. „Domne, că și-a schimbat complet înfățișarea'. Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este… să zic așa se vede. A și că am pus fațetele. Fațetele, nasul și acidul hialuronic în buze. Și alte operații… la sâni, au toate fetele” , spunea Daniela Crudu, în cadrul unei emisiuni TV.

Daniela Crudu va deveni mămică în doar câteva luni

Mult a fost, puțin a mai rămas, până când Daniela Crudu își va strânge copilul la piept. Ei bine, în urmă cu mai bine de o lună, vedeta a aflat și sexul bebelușului, mai precis bruneta va deveni mămică de fetiță.

De asemenea, fosta asistentă TV le-a făcut o mare bucurie fanilor, asta pentru că a dezvăluit și numele pe care l-a ales pentru fiica ei, respectiv Daiana.

„ Ce moment frumos! O va chema Daiana! Am primit testul din America pe mail. Este sută la sută fetiță. Îmi doream fetiță. Prima oară nu știam nici eu, dar m-am gândit mai bine, la fetiță o să știu eu ce să îi fac. Vreau să fac băiță cu ea, vreau să mă machiez cu ea.”, a declarat Daniela Crudu în cadrul unei emisiuni TV, în urmă cu mai bine de o lună.

