Daniela Crudu, terorizată în continuare de croatul care a rupt-o în bătaie: „Îl urăsc!”

Daniela Crudu este una dintre cele mai cunoscute dive din showbiz-ul românesc. Fosta asistentă tv o duce din ce în ce mai bine în viața sentimentală. Invitatul în emisiunii prezentate de Dan Capatos, bruneta a mărturisit că are un nou iubit, însă nu vrea să îi divulge identitatea.

„Am fost la piramida lui Keops. Am văzut Sfinxul. Mi-a plăcut foarte tare, am simțit o energie și mi-am pus o dorință, sper să se îndeplinească. Nu, nu vreau să mă mărit. Să devin milionară, da. Sunt singură în pozele din Kairo, păi normal, nu știi că nu se pune... Da, am iubit, să zic. Să zic că da, să sperăm că nu. Secret”, a spus Daniela Crudu, la tv.

Daniela Crudu nu mai este singură! [Sursa foto: Instagram]

Daniela Crudu, căutată în continuare de iubitul croat

Diva a mai făcut o dezvăluire șocantă. În urma cu mai bine de un an de zile, Daniela Crudu a fost victima violențelor din partea fostului iubit, motiv pentru care a ajuns de urgență la spital.

Fosta asistentă tv a mărturisit că este în continuare căutată de către fostul iubit croat, însă ea nu vrea să mai audă de existența lui.

„De croat nu mă mai interesează. Nu-l mai halesc. Să nu-i mai văd fața ăluia niciodată. Am văzut poze vechi cu el prin telefon și am avut o stare proastă. Nu vreau să-l mai văd în viața mea. Îl urăsc! M-a căutat non-stop și în martie m-a căutat. Mă caută non-stop. Cum să mă întorc la el? Îmi dă mesaje de pe conturi false pe Instagram încontinuu. Nu vreau să-i mai văd mecla ăstuia imediată. Pentru mine nu mai există acest om. E un om rău, urât. Nu știu de ce nu mi-am dat seama de la început, de obicei am un feeling la oameni. M-a luat valul, așa. Nu am avut timp să ne cunoaștem că noi stăteam doar în vacanță”, a mai adăugat Daniela Crudu.