Daniela Gyorfi a trecut prin momente grele. George Tal și fiica ei au avut probleme de sănătate: „Au stat la pat două săptămâni”

Daniela Gyorfi face parte din categoria maneliștilor cei mai cunoscuți și apreciați. Vedeta a lansat multe melodii care au ajuns să fie cântate de sute de oameni, atât la concertele susținute de artistă, cât și în afara acestora.

Ce probleme de sănătate au avut partenerul și fiica Danielei Gyorfi

În ultima perioadă, Daniela Gyofri a fost foarte preocupată de starea de sănătate a partenerului și fiicei sale. Cei doi au stat la pat două săptămâni din cauza unei răceli puternice. Artista a mărturisit că pentru anul 2023 își dorește ca ea împreună cu familia ei să fie sănătoși, dar și ca prietenii falși să dispară din viața ei.

„Îmi mai doresc să avem parte toți de sănătate. George și Maria au răcit, au stat la pat două săptămâni… Dar acum sunt ok. Sănătatea cred că ar trebui să fie pe primul loc. Mai vreau ca în acest an să mă lecuiesc de așa-zișii prieteni. Chiar dacă am deja experiență cu privire la relațiile cu oamenii, dacă eu sunt într-un fel, în continuare pot să mai am dezamăgiri. Eu sunt bună cu toată lumea și poate un pic naivă. Anul ăsta vreau să fie diferit”, a spus vedeta pentru Fanatik.

Revelion cu peripeții pentru Daniela Gyorfi

Artista are un program foarte încărcat. Datorită succesului și talentului său, aceasta este chemată foarte des la evenimente, atât în țară, cât și peste hotare. La un astfel de eveniment s-a aflat și în noaptea dintre ani. Daniela Gyorfi era la un restaurant din Londra, când petrecerea a fost întreruptă de polițiști. Aceștia au venit să facă un control, deoarece proprietara localului avea autorizație pentru a vinde băutură doar până la ora 23:00.

„Patroana, doamna Flori, o femeie deosebită, mi-a dat banii și a spus că oamenii care au luat bilet își vor primi și ei banii înapoi. Niciodată nu am pățit așa ceva. A fost o chestie pentru prima oară pentru mine. Am crezut că s-au luat la bătaie, că s-au descoperit droguri, că era mâncarea stricată. Timp de 8-9 ani nu au fost astfel de controale, mai ales în noaptea dintre ani. Aici mai e o variantă, poate că reclamația a fost făcută de patronul vreunui alt local pe motivul că nu a vândut la fel de multe bilete. E posibil orice”, a mai declarat cântăreața.