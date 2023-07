Daniela Gyorfi a vorbit despre relația ei cu George Tal!Ce nu i-ar putea ierta niciodată partenerului ei:. „Partenerul nu este bunul tău propriu!”

In articol:

Daniela Gyorfi și George Tal formează unul dintre cele mai longevive cupluri din lumea mondenă. Cei doi sunt împreună de aproape două decenii și au familie superbă, care a fost completată de fiica lor, Maria.

Cum se înțeleg Daniela Gyorfi și George Tal după 17 ani de relație

Recent, artista a vorbit despre relația lor, dar și despre ce nu i-ar putea ierta niciodată partenerului ei.

Daniela Gyorfi preferă să stea mai mereu în lumina reflectoarelor și să se ocupe de fetița ei. Pe lângă asta, artista are și o familie împlinită pe care a format-o cu George Tal. Cei doi nu sunt căsătoriți, însă după aproape două decenii de relație se poartă ca și cum ar fi. Cântăreața a povestit că ea și partenerul ei se înțeleg foarte bine, au fost mereu unul alături de celălalt, atât la bine, cât și la rău. Aceasta a mai mărturisit că pentru ea infidelitatea nu este un caz de despărțire, însă violența domestică da, iar acest lucru nu i l-ar putea ierta niciodată lui George.

„Cu am o relație de 17 ani, am pornit chiar pe 18 ani. Ce nu aș ierta? E clar, violența domestică, verbală și să fiu în situația în care nu mă pot baza pe el! În timp, relația noastră s-a sudat și suntem un cuplu normal, în care ne certăm, ne împacăm și trăim stări normale zi de zi. După atâția ani, zi de zi, trebuie să ajungi la un numitor comun și trebuie să înțelegi anumite lucruri, necesitați și nevoi ale partenerului. Partenerul nu este bunul tău propriu! Este o ființă umană care are nevoi și dacă poți să înțelegi asta și ți-a demonstrat că în timp este alături de tine și trageți amândoi la o căruță… Asta este tot ceea ce contează! Restul, cu bune, cu rele, cu minusuri, cu plusuri, nici eu nu sunt perfectă, nici el nu este perfect. Chestia asta… că dacă m-ar înșela, astea sunt discutabile. Poți să spui că: Da! Mă despart de el!', dar de multe ori ai văzut cum spun multe… Vai! Poate să facă orice că eu îl iert!' După aceea a venit și cu copii acasă și tot a lăsat-o. Dacă vrea să plece, un om pleacă! Nu fac nimic deosebit. Dacă ar face ceva, nu știu… Acum zic că poate nu l-aș ierta, dar poate… l-aș ierta. Nu știu... În momentul ăsta nu poți să spui despre un om că ești legat de el pe viață. Așa ar fi frumos să îmbătrânim împreună, dar niciodată nu se știe.”, a mărturisit vedeta, potrivit kfetele.ro .

Daniela Gyorfi și George Tal [Sursa foto: Instagram]

Daniela Gyorfi are o relație specială cu fiica ei

Daniela Gyorfi este mămică de 10 ani și are o fetiță superbă care o face pe zi ce trece tot mai mândră. Artista se dedică trup și suflet fiicei ei pentru a-i oferi cea mai bună educație, dar și dragoste.

„ Relația noastră are rădăcini foarte bune. Eu cu mama mea am avut o altă relație. Mama mea a fost bolnavă și eu am avut grijă de ea. Este altă relație între mine și Maria, din acest punct de vedere. Aș vrea ca ea, să mă considere cea mai bună prietenă a ei și atunci este totul în regulă între noi. Este un copil bun, nu vreau să mă laud! A terminat cu 9.98, învață coreeană, este un copil după inima mea. Mi-a dat Dumnezeu un suflet după inima mea! Întotdeauna se spune că un copil este oglinda părintelui.”, a mai declarat Daniela Gyorfi, conform aceleiași surse.