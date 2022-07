Daniela Gyorfi, adevărul despre presupupa bătaie cu celebra Carmen Harra: „Mi-am asumat-o”. Un bărbat ar fi fost motivul scandalului dintre cele două

In articol:

De aproape două decenii, Daniela Gyorfi și George Tal formează unul dintre cele mai discrete cupluri ale lumii mondene.

Deși nu au ajuns să se căsătorească, cei doi au pus bazele unei familii foarte închegate, fiind și părinții unei fete.

Daniela Gyorfi, adevărul despre presupupa bătaie cu celebra Carmen Harra[Sursa foto: Facebook]

Daniela Gyorfi dezminte conflictul avut cu Carmen Harra

Însă, înainte de a-l întâlni pe actualul partener, despre Daniela Gyorfi s-a spus că s-a iubit cu doi bărbați celebri.

Este vorba despre fotograful Gabriel Hennessey, dar și despre realizatorul TV Titus Andrei, cel despre care se știe că s-a iubit și cu Carmen Harra. Iar de aici și până ca la vremea respectivă să se spună că artista și clarvăzătoarea au avut un conflict a mai fost doar un pas.

Atunci, gurile rele au zvonit faptul că cele două vedete s-ar fi certat la cuțite, ba chiar, ar fi ajuns și la bătaie din cauza bărbatului pe care amândouă îl iubeau.

Pentru că la vremea aceea nu s-a rezolvat nimic, destăinuirile vedetelor lipsind, acum, la TV, manelista a vorbit deschis despre trecutul său.

Partenera lui George Tal își asumă relația pe care a avut-o cu celebrul fotograf, însă despre Titus Andrei nu a dorit să facă nicio precizare.

Dar, a ținut să spună că niciodată nu a avut nicio dispută verbală sau fizică cu vreo altă femeie din cauza vreunui bărbat.

Astfel, ea exclude spusele conform cărora a ajuns să se bată cu Carmen Harra din cauza prezentatorului, dar și zvonurile apărute referitoare la viața sa amoroasă.

Manelista spune că orice a făcut și a spus, ori atunci când a fost cu cineva, a preferat să iasă public și să își asume totul, pentru a nu isca controverse.

„În viața mea nu m-am bătut cu nimeni pentru niciun bărbat. Pentru că nu sunt genul. Într-adevăr, cu Gabriel am avut o relație pe care mi-am asumat-o. Restul nu m-a văzut nimeni cu nimeni, nu am spus niciodată în viața mea că am fost cu cineva. Relațiile pe care mi le-am asumat au fost cele cu care am ieșit public. Cu Gabriel, a fost fotograful meu, ne-am cunoscut și s-a închegat o relație între noi. Am fost nu știu cât împreună, după care ne-am despărțit. Chestia asta cu bătăi… niciodată în viața mea”, a zis Daniela Gyorfi, în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”