Daniela Gyorfi, despre cel mai greu moment din carieră: “Râdeau de mine că plângeam după ce a murit mama” | EXCLUSIV

Daniela Gyorfi și Boby au fost invitați în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Ștefan Ciuculescu. Daniela a povestit despre viața ei și a menționat că înainte de a ajunge unde a ajuns a fost săracă și nu îi este rușine să recunoască, dar și prin ce a trecut după

Boby, partenerul de scenă al Danielei Gyorfi: "În România nu există vedete"

moartea mamei sale. Aceasta a povestit despre colaborările ei cu Boby și de evenimentele pe care aceștia le au în agendă. Boby a mărturisit că la noi în țară nu există vedete, ci maxim persoane publice. Daniela Gyorfi și Boby au râs, au cântat și s-au simțit bine alături de Bianca și Ștefan.

Daniela Gyorfi și Boby cântă împreună de ceva timp, colaborarea lor fiind pe placul publicului. Cei doi au fost prezenți în platoul WOWbiz și au împărtășit din experiențele lor, de-a lungul timpului. Cu această ocazie, Boby a făcut o remarcă la adresa celebrităților actuale din România.

"În general, toți cei care ajung cunoscuți au tendința de a-și schimba caracterul. În țara noastră, vă garantez 100% că nu există vedete. Vedete sunt Tina Turner, Michael Jackson, ei au fost vedete. La noi în țară, cel mult poți să spui că ești persoană publică. Lumea simte când îți schimbi caracterul și vede și atunci se îndepărtează.", a declarat Boby.

Daniela Gyorfi, batjocorită de colegii de breaslă după moartea mamei ei

Daniela Gyorfi a avut parte de multe momente dificile în cariera sa, însă unul din ele a marcat-o. S-a întâmplat chiar după moartea mamei sale, iar cei alături de care cânta nu i-au fost alături.

"Am avut un turneu în America, de două luni de zile. În turneul ăla nu că am plâns, deci eram terminată, ăsta e cuvântul. Dar am zis că plec în America, că poate dacă stau în turneu și sunt departe de casă și e altceva. Știu că atunci mi-a fost foarte rău. Avem și niște colegi răutăcioși, la modul că râdeau de mine că plâng după mama, în condițiile în care la doi dintre ei le murise mama și lor. Mi-a fost foarte greu, dar eu sunt o tipă puternică și sunt om până la urmă. Există două variante: ori te duci la fund și nu mai faci nimic, ori lupți și trebuie să ieși din situația în care ești.", a mărturisit Daniela Gyorfi, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.