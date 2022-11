Daniela Gyorfi dezvăluie secretul relației armonioase pe care o are cu familia lui George Tal: "Nu am nicio problemă cu copiii lui" | EXCLUSIV

In articol:

Daniela Gyorfi este printre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Deși pentru mulți artiști, perioada pandemică a fost destul de grea, se pare că Danielei i-a priit.

Daniela Gyorfi, totul despre relația cu familia lui George Tal

Aceasta și-a cumpărat casă nouă și deja s-a mutat, alături de fiica și soțul ei și ca puzzle-ul să fie complet, a demarat și o afacere de succes.

Daniela Gyorfi va petrece sărbătorile alături de familia lui George Tal din Germania. Artista ne-a dezvăluit secretul relației armonioase pe care o are cu aceștia. Daniela Gyorfi se bazează pe înțelepciune și maturitate, astfel că se simte foarte bine în compania surorii lui George, dar și a copiilor lui din căsătoria anterioară.

"Doar de revelion o să cânt, de Crăciun nu, o să mergem în Germania la sora lui. Nu există neapărat un secret pentru care mă înțeleg bine cu familia lui. Cred că e vorba de fiecare cum privește lucrurile. Eu nu am nicio problemă cu familia lui George din Germania, cu copiii, cu nepoții. Sora lui este sora lui și mă înțeleg foarte bine și cu mama lui la fel. Nu înțeleg de ce nu te-ai înțelege cu rudele. Noi suntem ok, suntem pașnici. Probabil că vine o dată cu vârsta, înțelepciunea și așa mai departe.", a declarat Daniela Gyorfi, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Daniela Gyorfi are un singur regret în viață

Frumoasa cântăreață ne-a mărturisit că nu uită niciodată de unde a plecat și cine este ca om așa că nu există regrete în viața ei. Totuși, faptul că mama nu mai este lângă ea și nu îi mai poate sta alături este singurul lucru de care îi pare rău și în ziua de astăzi.

"Regrete nu am pentru că eu nu uit niciodată de unde am plecat, nu uit cum am fost și îi mulțumesc mamei mele pentru ceea ce sunt astăzi. Am o vârstă pe care nu o simt, ea este doar un număr în buletin și atât. Singurul regret este că nu o mai am pe mama lângă mine, în rest nu pot să mă plâng, sunt un om ok cu mine și cu realizările mele", a spus Daniela Gyorfi, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Cea mai importantă lecție de viață pe care a învățat-o Daniela Gyorfi

Daniela Gyorfi are o carieră impresionantă. Vedeta s-a bucurat de succes în toată România, dar și peste hotare, iar munca din spate a fost secretul ei. Frumoasa artistă ne-a povestit că cea mai importantă lecție pe care a învățat-o până la 54 de ani este faptul că munca înnobilează.

"Am învățat de-a lungul timpului e adevărat, o lecție de viață este să știi să îți alegi prietenii. Stau mai prost la acest capitol pentru că eu am încredere în toată lumea sau cred că toți sunt ca mine și apoi îmi dau seama că oamenii dezamăgesc. Apoi, cea mai importantă lecție de viață în cazul meu este că munca înnobilează. Când ești determinat, muncești și iar muncești sigur îți iese", a povestit Daniela Gyorfi, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

