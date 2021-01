Daniela Gyorfi, dezvăluiri despre afecțiunea de care suferă: „Să nu credeți că nu am avut...”

In articol:

Daniela Gyorfi, una dintre cele mai cunoscute și longevive personalități din industria muzicii din România, a făcut mărturisiri care i-a șocat pe toți. Vedeta a povestit, pentru un post de televiziune, că pandemia a afectat-o pe toate planurile, iar din cauza greutăților aceasta a suferit de o afecțiune extrem de gravă, care dacă nu

este ținută sub control poate avea urmări grave.

Însă Daniela Gyorfi este un exemplu de femeie puternică, care poate trece peste absolut orice, mai ales că are sprijinul partenerului său de viață, George Tal și al fiicei sale. Aceasta a vorbit pentru prima oară despre afecțiunea de care a suferit, dar și despre relația ei cu George Tal și motivul pentru care aceasta nu vrea să se căsătorească cu el.

Danilea Gyorfi a suferit de o afecțiune serioasă

Daniela Gyorfi are probleme din cauza pandemiei [Sursa foto: Instagram]

Pandemia de Covid-19 a întrerupt orice legătură cu viața pe care o știam. Restricțiile care au apărut în urma acestei epidemii mondiale a făcut ca totul să se întrerupă, inclusiv concertele, iar din această cauză, Daniela Gyorfi spune că a suferit enorm.

Citeste si: Ce trebuie să ai în mașină iarna? Trusa completă a șoferului pentru o călătorie fără griji - libertatea.ro

Citeste si: Tichete cadou pentru cei vaccinaţi? Ce bonus ar putea primi angajaţii - bzi.ro

„Pandemia ne-a afectat pe toți. Dar există o speranță. Numai uniți putem să trecem peste acest moment. Să nu credeți că nu am avut depresie, am depresie. E sunt artist, eu nu știu să fac altceva. Copilul meu a înțeles că trebuie să stea acasă. George este impresar. Am avut niște bani puși de-o parte. Am vrut să facem niște investiții. Eu simt lipsa spectacolelor, duc lipsa contactelor cu oamenii. Ce fac dacă rămân fără bani? Dar cred că anul acesta se va termina pandemia”,a povestit vedeta pentru „Star Matinal”, de la Antena Stars.

De ce nu vrea vedeta să ajungă în fața altarului [Sursa foto: Instagram]

Daniela Gyorfi, despre realația cu tatăl fetiței ei: „Am fost cerută, dar nu vreau”

Toată lumea este curioasă să știe de ce ea și iubitul ei, George Tal, cu care are

o relație e mai bine de 15 ani, nu și-au oficializat relația în fața altarului. Frumoasa blondină a răspuns la această curiozitate și spune că pur și simplu nu simte nevoia să facă acest pas, iar un act nu-i va întreține iubirea cu tatăl fetiței ei.

Citeste si:Daniela Gyorfi, mărturisiri despre relația cu George Tal. Cum s-au înțeles cei doi în pandemie

„Nu vreau să mă mărit. De ce să mă mărit? Suntem foarte bine așa. Maria poartă numele tatălui său. Am fost cerută, dar nu vreau. Nu sufăr de chestia asta. Maria nu a întrebat de ce nu ne-am căsătorit, dar a zis că foarte bine că ne-am întâlnit, că altfel nu se năștea ea. Nu simt nevoia să mă căsătoresc. Un bărbat dacă te înșeală și pleacă o face oricum, nu ai ce să faci. Un act sau 10 copii nu te leagă de el. Eu îl iubesc pe George de 15 ani. De multe ori am vrut să ne despărțim, dar când iubești nu poți să pleci așa. Am și fost despărțiți vreo doi-trei ani dar după am decis să fim o familie”, a ma spus aceasta.