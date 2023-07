Daniela Gyorfi, dezvăluiri la “Detectorul de minciuni”, duminică, de la 14:00, la Kanal D2: “Stând acolo pe hol am auzit o voce dumnezeiască; era Laura Stoica și… m-am retras. Nici n-am participat…”

Daniela Gyorfi, celebra cântăreață din România, este invitata Biancăi Drăgușanu “Detectorul de minciuni”, emisiune difuzată duminică, de la ora 14:00, la Kanal D2.

Artista, care se mândrește cu o activitate de treizeci de ani în showbiz-ul românesc, a dezvăluit că încă i se mai întâmplă ca oamenii să își formeze o părere greșită despre ea.

“În general oamenii au păreri, despre persoanele publice, în funcție de ceea ce văd sau cred ei că transmit acele vedete. În momentul când se întâlnesc față în față cu mine, poate unii au o impresie bună, așa cum bănuiau că sunt, sau spun că ei credeau că sunt altfel, dar și-au schimbat părerea … Sau sunt unii care nu mă plac. Trebuie să fii foarte asumat. Nu poate să te placă toată lumea…”, mărturisește Daniela Gyorfi.

Artista a împărtășit în studioul de la “Detectorul de minciuni” un moment cu totul special, de care își aduce aminte cu emoție uriașă și acum.

“De când am început să c â nt, din ’90, am fost la Festivalul de Muzică de la Mamaia, la preselecție și stând acolo pe hol am auzit o voce dumnezeiască; era Laura Stoica și… m-am retras. Nici n-am participat. În ’91, nu aveam o imagine sexy (…) dar mi-am dat seama că nu aveam nici cea mai bună voce, nu eram nici cea mai frumoasă, nici cea mai bogată, nici nu aveam <relații> … nu aveam nimic dar, aveam o determinare de <băteam> pe toată lumea, și veneam să fiu artistită … despre asta era vorba (…) Dacă te naști cu ceva, publicul te place, și ai o șansă”, a spus aceasta.

În vârstă de 54 de ani, artista, nu a fost tot timpul extrem de puternică însă, așa cum spune chiar vedetă, a reușit de fiecare dată să meargă mai departe.

“Chiar dacă plâng două trei zile, mă reculeg, îmi adun puterile și merg mai departe. Educație spartană. Cred că fiecăruia dintre noi i s-a întâmplat în viață să fie dat la o parte sau să i se facă o nedreptate dar, dacă Dumnezeu vrea, și te iubește, până la urmă tot trebuie să reușești“, este de părere artista.

Daniela Gyorfi face o serie de dezvăluiri inedite, în cadrul ediției de duminica aceasta a emisiunii “Detectorul de minciuni”, așa că nu ratați un interviu cu totul special, duminică, de la ora 14:00, numai la Kanal D2.