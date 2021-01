Daniela Gyorfi, mărturisiri despre relația cu George Tal. Cum s-au înțeles cei doi în pandemie

Cântăreața Daniela Gyorfi a vorbit și despre deschiderea unei noi afaceri, dar și despre vaccinarea împotriva coronavirusului

Daniela Gyorfi a resimțit efectele pandemiei. Anul 2020 nu a fost cel mai bun din punct de vedere profesional, însă a compensat pe plan amoros. Relația ei cu George Tal a fost pusă la încercare pe timpul stării de urgență, iar în urma acestui „test” rezultatul a fost că cei doi sunt mai apropiați ca niciodată. Din 2006, de când când au o relație, nu s-au ferit să-și arate afecțiunea unul față de celălalt. Ba chiar în toți acești ani au fost împreună prin multe greutăți și de fiecare dată au ieșit învingători.

Cântăreața speră ca anul acesta să fie mai bun decât precedentul și să înceapă să-și reia activitatea profesională. Iar pentru ca viața să revină cât mai repede la normal, se gândește serios să se imunizeze împotriva noului tip de coronavirus.

Daniela Gyorfi: „suntem un cuplu închegat”

Carantina impusă ca urmare a stării de urgență de pe teritoriul României a ajutat-o pe Daniela să petreacă mai mult timp cu fiica și partenerul ei de viață. Astfel, aceasta a ajuns la concluzia că relația ei cu George Tal nu are nicio fisură și este mai puternică ca niciodată.

„Anul care tocmai a trecut și perioada pe care am traversat-o au fost și pentru noi destul de dificile. Faptul că trebuie să stai în casă, pentru mine nu a fost neapărat greu, George fiind impresar, noi stăteam oricum împreună, dar încă o dată s-a demonstrat în relația noastră că suntem un cuplu închegat, clar, suntem un cuplu normal. Ne și certăm, ne și împăcăm, suntem un cuplu normal. Toată chestia asta cu pandemia pe noi nu ne-a despărțit. Știi că intervin discuții în familii și din cauza banilor, mai ales că anul trecut nu a fost ce trebuie. Nu este comod pentru niciunul dintre noi, dar relația noastră a fost foarte ok. Timpul petrecut mai mult împreună a fost un plus și în ceea ce privește relația noastră cu Maria. Am stat mai mult cu ea, deși din punctul meu de vedere stai cu copilul, dar trebuie să ai și serviciu, ca părinte, să ai bani, adică oricum stăteam cu ea și înainte”, a mărturisit Daniela.

Daniela Gyorfi vrea să-și facă un business

Cântăreața a înțeles că are nevoie de un plan de rezervă. Cum restricțiile din oandemie nu o lasă să aibă concerte sau evenimente private, aceasta are de gând să devină femeie de afaceri.

„Am vorbit cu George ca de anul acesta să facem un business, ne gândim să vedem exact ce s-ar potrivi, pentru că din banii din muzică, atunci când îi reinvestești și nu mai ai evenimente, nu poți să faci nimic. Anul trecut am vrut să îmi iau o casă, sper ca anul acesta să se concretizeze. În momentul acesta inspectăm piața, eu sunt artist, nu sunt femeie de afaceri, dar trebuie să ne gândim serios și la o opțiune de business și la ce vom face. Dacă am fi fost în America, m-aș fi putut băga într-o afacere cu haine, poate să fac o școală de muzică sau de talente pentru copii, doar că în momentul acesta este foarte greu, pentru că îmi dau seama că acum sunt posibilitățile puțin mai reduse, dacă mă gândesc la oamenii normali, nu la cei bogați, care au bani și nu au lipsuri”, mai spune aceasta.

Vedeta vrea să facă vaccinul anti-COVID

Cât despre ideea de vaccinare , aceasta l-ar face cât mai repde cu putință atât ea, cât și George Tal. Daniela Gyorfi își dorește enorm să scape de restricții și de pandemia de coronavirus.

„M-aș vaccina, pentru că realizez că altfel nu putem să trecem de perioada asta nenorocită! Știu că sunt oameni care sunt sceptici, știu că poate ne gândim cu toții ce reacții adverse ar putea să aibă vaccinul, dar dacă asta este soluția, eu și George vrem să facem vaccinul. Îmi doresc din suflet să treacă pandemia și noi, artiștii, să ne reluăm activitatea în sensul de spectacole, de plecări în afara țării, evenimente, proiecte, etc..”, a povestit frumoasa blondină.

