Daniela Gyorfi rupe tăcerea! De nu se căsătorește nici acum cu George Tal? “Nu găsesc rostul să mă mărit” | EXCLUSIV

Daniela Gyorfi este printre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Deși pentru mulți artiști, perioada pandemică a fost destul de grea, se pare că Danielei i-a priit.

Daniela Gyorfi s-a mutat în casă nouă, cu familie ei

Aceasta și-a cumpărat casă nouă și deja s-a mutat, alături de fiica și soțul ei.

Daniela Gyorfi și familia ei [Sursa foto: Instagram]

După muncă și răsplată! Daniela Gyorfi și-a îndeplinit visul și s-a mutat alături de familia ei, în casă nouă. Este vorba despre o vilă spațioasă, cu gust, pe care a amenajat-o așa cum și-a dorit ea. Într-un interviu cu WOWbiz.ro, Daniela a spus cum se simte acum, după mutarea oficială.

"Nu știu dacă s-a schimbat ceva așa radical, dar este clar, când te muți undeva, când îți place unde stai, când este o casă pe care tu ți-ai dorit-o, e ca orice lucru pe care tu ți-l dorești și se realizează și atunci te bucuri de el. Vin cu plăcere acasă, mai ales că noi suntem destul de mult plecați și casa contează foarte mult, locul nostru și ne bucurăm de ea.", a declarat Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

De ce nu se căsătoresc Daniela Gyorfi și George Tal?

Daniela Gyorfi și George Tal [Sursa foto: Instagram]

Deși se vede clar că se iubesc nebunește, între Daniela Gyorfi și George Tal nu există actul oficial al căsătoriei. Se iubesc de zeci de ani, dar nici acum nu au făcut pasul cel mare. Cu toții se întreabă de ce, având în vedere familia extraordinară pe care au format-o și lucrurile pe care le fac împreună.

Artista ne-a spus adevărul despre motivul pentru care nu s-au căsătorit încă.

“Noi am fost căsătoriți și eu și el la un moment dat, când eram mai tineri și nu a ținut relația și am divorțat. Și mi-am dat seama, știu că este tot așa un răspuns clișeu, că un act nu te ține. Clar că am vrut să ne căsătorim de câteva ori și nu s-a nimerit, tot timpul a intervenit câte ceva și după ce s-a născut Maria, în momentul ăsta chiar nu găsesc rostul să mă mărit.”, a declarat Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.