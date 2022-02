Daniela Gyorfi și operațiile estetice. Câte intervenții are și cum arată în 2022

In articol:

Daniela Gyorfi este una dintre cele mai cunoscute artiste din România şi nu s-a ferit niciodată să recunoască intervenţiile estetice pe care şi le-a făcut de-a lungul timpului. Din păcate, în ultima perioadă, fanii au început să îi spună că a cam exagerat şi că nu mai seamănă cu cea de acum câţiva ani. Daniela Gyorfi a recunoscut că de-a lungul carierei sale și-a făcut mai multe operații estetice, cum ar fi cele la nas, buze și sâni.

Daniela Gyorfi a recunoscut că are mai multe operații estetice la sâni

Femeia a suferit patru operații la nivelul sânilor. Aceasta a declarat că, dacă ar putea da timpul înapoi, nu și-ar mai face nici o operație la sâni pentru că a avut numai probleme odată cu mărirea bustului.

Este prima vedeta din România care și-a pus silicoane, în 1999. La vremea aceea, operațiile estetice erau un subiect tabu și puține erau persoanele publice de la noi care apelau la astfel de intervenții sau care erau suficient

Daniela Gyorfi a trecut prin traume din cauza intervențiilor estetice [Sursa foto: https://www.instagram.com/danielagyorfi/]

de sincere încât să recunoască asta.

„Din start am pornit greșit! Am ales o mărime mult prea mare pentru greutatea mea și mi-au căzut direct! Acum vreau sâni mai mici. Nici nu vreau să mă gândesc câți bani am dat până acum!', a declarat cântăreața înainte de ultima operație la sâni.

Daniela Gyorfi spune că apelează la injectări în buze

Descoperind gustul dulce al intervențiilor estetice, Daniela Gyorfi mărturisit că a mai apelat de câteva ori la medicul specialist. După implanturile mamare, au urmat mai multe vizite la specialist pentru mărirea buzelor cu acid hialuronic.



„Îmi fac intervenții non-invazive la nivelul feței o dată pe an. Am avut niște probleme cu buzele, am făcut gâlme, dar multe au pățit asta. Apoi mi-am scos tot ce am avut în buze, acum nu mai am nimic", a declarat vedeta în urmă cu un an.

Artista și-a operat nasul

În urmă cu 8 ani, Daniela Gyorfi a decis să facă o altă schimbare şi și-a operat nasul. Deși era foarte încântată de acțiune, Daniela Gyorfi a mărturisit acum puțin timp că printre intervențiile estetice care nu au ieșit cum trebuieau se numără această rinoplastie.

Daniela Gyorfi s-a confruntat cu o serie de probleme după ce și-a operat nasul și buzele și și-a injectat grăsime în zona cearcănelor. Din cauza căldurii și a faptului că nu a respectat întocmai indicațiile medicului, fața ei este mai tot timpul umflată, având retenție de apă.

Daniela Gyorfi și-a pus fațete dentare și extensii la păr

Iar pentru că este o femeie care se respectă şi care întotdeauna îsi doreşte să arate impecabil, Daniela Gyrorfi a apelat la faţetele dentare pentru un zâmbet perfect. Numai că „moftul” a dus-o aproape de limita disperării. Daniela Gyorfi a întâmpinat probleme grave cu dinţii.



Câte operații are Daniela Gyorfi [Sursa foto: https://www.instagram.com/danielagyorfi/]

Aflată în cabinetul stomatologic cu fetiţa ei, Maria, vedeta a dezvăluit experienţa şocantă prin care a trecut. Se pare că cel care medicul dentist care i-a aplicat faţetele dentare i-a pilit dinţii mai mult decât ar fi trebuit. Din cauza aceasta, dantura Danielei a început să putrezească. Din fericire, lucrurile s-au putut rezolva la timp, dar şocul prin care a trecut a traumatizat-o pentru tot restul vieţii.

„Plângeam ca un copil. Mi se spusese că trebuie să-mi scoată toți dinții. Pe bune că am început să plâng ca un copil. Vreau să atrag atenția. Mi-au pilit dinții, mi-au omorât nervii, pe mine mă durea rău, începuseră dinții să putrezească”, a explicat Daniela Gyorfi, la o emisiune TV.



Cum se menține în formă Daniela Gyorfi

Daniela Gyorfi este una dintre cele mai longevive artiste din showbiz. Și pentru că are un trup tras parcă prin inel, deși a trecut de prima tinerețe și a devenit și mamă, artista a apelat de nenumărate ori la serviciile medicilor esteticieni, care au făcut o treabă bună, căci diferența de la imaginea de debut până la cea de acum este uriașă.

În paltoul unei emisiuni TV, întrebată cum reușește să aibă o siluetă perfectă, cântăreața a mărturisit că sportul și mâncarea o ajută să arate bine, dar uneori mai ”calcă și strâmb”.

”Mă mențin cu sport și tratamente corporale, dar și mancarea are un rol foarte important în dieta noastră. Însă, am și păcate când vine vorba de clătite, mănânc câte zece o dată. Nu rezist dulciurilor! Și, de asemenea, nu rezist nici cartofilor prăjiți”, a spus Daniela Gyorfi.







