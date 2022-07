Daniela Gyorfi, surpriză neașteptată pentru fani! Noua piesă care va răsuna la petrecerile verii are în spate o poveste: "E o melodie foarte veche" | EXCLUSIV

In articol:

Daniela Gyorfi este printre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Deși pentru mulți artiști, perioada pandemică a fost destul de grea, se pare că Danielei i-a priit. Aceasta și-a cumpărat casă nouă și deja s-a mutat, alături de fiica și soțul ei și ca puzzle-ul să fie complet, a demarat și o afacere de succes.

Povestea din spatele noii piese a Danielei Gyorfi

Chiar dacă e implicată intens în industria afacerilor, Daniela Gyorfi nu a lăsat deoparte muzica. Tocmai a lansat o piesă nouă, în colaborare cu Boby. Aceasta ne-a spus povestea din spatele noului hit, pe care îl va pune în playlist-ul de petrecere.

"Melodia este de fapt un cover. Boby a găsit-o și i-a plăcut și lui și mie. Așa am zis că o facem. Nu e o melodie compusă de mine sau de Boby sau de altcineva. E un cover la o melodie foarte veche." , a declarat Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum a început colaborarea dintre Daniela Gyorfi și Boby?

Daniela Gyorfi și Boby au mai lansat piese împreună, însă WOWbiz a fost curios să altfel cum a luat naștere acest duet. Piesele lor au avut succes și au fost cântate la petreceri, evenimente, unde lumea a dansat și s-a simțit bine.

Astfel, artista ne-a povestit despre colaborarea ei cu Boby și cine pe cine a abordat. Cei doi vor continua proiectele împreună, datorită feedback-ului pozitiv primit din partea publicului. Daniela Gyorfi se bucură, în prezent, de o carieră de succes, atât pe plan muzical, cât și afaceri.

"Acum vreo patru ani de zile, am început la studio, la colegul nostru, la Asu. Am scos câteva melodii împreună, au avut succes, după care fiecare cu proiectele lui. Anul ăsta, m-a sunat Boby și mi-a spus că are niște melodii și să le facem împreună. Îmi place că e un băiat serios, așa că de ce să nu colaborăm. Așa s-a născut colaborarea noastră. Ea era mai veche, dar de anul ăsta am făcut piese împreună. Tot ce am făcut până acum a fost ok.", a mărturisit Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.